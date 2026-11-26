Компания «НТЦ ИТ РОСА», российский разработчик инфраструктурного и коммуникационного ПО, объявляет о запуске функции групповых аудио- и видеозвонков на корпоративной платформе коммуникаций «РОСА Мессенджер». Новый функционал доступен во всех групповых чатах и является важным этапом на пути создания полноценной платформы для видеоконференцсвязи (ВКС). Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА».

От текстовых чатов к полноценным коммуникациям

До недавнего времени «РОСА Мессенджер» использовался преимущественно для обмена сообщениями и файлами. Теперь платформа поддерживает полноценные групповые аудио- и видеозвонки. Любой участник группового чата может инициировать конференцию в один клик, а присоединиться к уже начатому звонку можно прямо из окна чата. Звонок продолжается до тех пор, пока его не завершит организатор или пока из него не выйдут все участники, что обеспечивает гибкость при проведении встреч любого формата.

Ключевые возможности нового функционала

Режим реального присутствия. При включенном видео основной экран автоматически фокусируется на активном докладчике. Если микрофоны всех остальных участников выключены, на экране остается только говорящий.

Управление вниманием. Участники могут «поднять руку» для привлечения внимания — система выстраивает очередь выступающих и отображает порядковый номер рядом со значком.

Демонстрация экрана. Один из участников может делиться своим экраном с остальными (единовременно функционал доступен только одному участнику).

Многозадачность. Окно звонка можно свернуть в компактное модальное окно и продолжать общаться в других чатах, не прерывая конференцию. В свернутом режиме видно, кто говорит, и отображается таймер продолжительности группового звонка.

Гибкий интерфейс. При аудиозвонках без видео участники видят галерею всех собеседников с возможностью листать страницы, если группа большая.

«Запуск групповых звонков — это важный шаг на пути развития платформы коммуникаций «РОСА Мессенджер». Двигаясь в реализации функционала, необходимого заказчикам, «РОСА Мессенджер» закрывает все потребности работы в режиме единого безопасного кроссплатформенного решения для корпоративного и ведомственного контура, включая полностью изолированные от внешних общедоступных сетей», — отметил операционный директор АО «НТЦ ИТ РОСА» Олег Бакшинский.

Доступность и обратная связь

Новый функционал уже доступен пользователям веб-версии продукта, а также нативного приложения на ОС «РОСА Мобайл». Отдельно разработчики готовят выход «РОСА Мессенджер» для Android — версия приложения появится в ближайшее время. Компания продолжает собирать предложения и замечания от пользователей для дальнейшего совершенствования продукта.