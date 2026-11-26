Группа компаний «Родная Речь» открыла демо-доступ к платформе синтетических респондентов «СИНТ», разработанной RoRe Tech. По результатам сравнения с реальными глубинными интервью совпадение ключевых инсайтов с ответами реальных респондентов составляет порядка 80%. Об этом CNews сообщили представители группы «Родная Речь».

Синтетические респонденты — это цифровые профили, воспроизводящие характерные взгляды, мотивацию и поведение представителей конкретного сегмента аудитории. С помощью них клиенты смогут быстро и на ранних этапах оценивать возможную реакцию аудитории на идеи и гипотезы без необходимости сразу привлекать реальных участников.

В демоверсии платформы для проведения бесплатного исследования доступны два сегмента: «Зумеры» и «Миллениалы». В полной версии есть такие востребованные и труднодостижимые сегменты, как поколение «Альфа», респонденты с высоким доходом «Люкс» и «Премиум» и другие.

Клиент выбирает нужный сегмент, задает вопросы — и получает резюме с ключевыми выводами и инсайтами. Можно сравнить ответы группы, углубиться в диалог с отдельным «синтом», сохранить результаты и выгрузить их для дальнейшей работы.

«Мы создаем "Синт" как исследовательский инструмент, а не как нейросеть, которой просто назначили роль. Данные реальных исследований помогают сформировать профили с разными ценностями, поведением и ограничениями, поэтому ответы не сводятся к одинаковым шаблонам. При этом важно не только собрать данные, но и проверить, как "синты“ отвечают: к каждому новому сегменту подключаются специалисты, которые регулярно работают с этой аудиторией», — сказала Мария Петрова, директор по аналитике и данным группы компаний «Родная Речь».

Для создания синтетов команда объединяет открытые источники и панельные данные BrandPulse и «Пэйс» (Pace) — уникального панельного исследования медиапотребления и потребительского поведения, которое ежегодно проводит «Родная Речь». Благодаря этим данным респонденты воспроизводят мнения и ценности жителей России в отличие от стандартных языковых моделей, обученных на западных данных.

Промпт-профили обогащаются данными настоящих респондентов — так результаты приближаются к реальным. Каждый «синт» получает устойчивый профиль и сохраняет логику поведения между вопросами. В результате большая языковая модель генерирует ответ на основе профиля, а не берет готовую реплику из базы. По результатам сравнения с реальными глубинными интервью совпадение ключевых инсайтов с ответами реальных респондентов составляет порядка 80%.

В июле 2025 года «Родная Речь» анонсировала проект «Синт» (Synth) по созданию виртуальных участников исследований, которые обучены на данных российской аудитории.