Компания NLStar, участник рынка производства и продвижения функционального питания, БАД и продуктов для повышения качества жизни, завершила внедрение российской observability платформы Gmonit — функционального аналога New Relic, полностью закрывающего потребности компании в мониторинге и аналитике цифровых систем. Об этом CNews сообщили представители Gmonit

Ранее NLStar использовала платформу New Relic, однако после ее ухода с российского рынка команда начала поиск полноценной замены и остановилась на Gmonit — российском решении, которое не только закрыло все прежние задачи, но и обеспечило новый уровень прозрачности и контроля.

«Мониторинг — это обязательное условие для зрелой компании, которая развивает онлайн-продажи. Мы понимаем, что нужно видеть, что происходит с сайтом, где возможны сбои, как ведут себя пользователи, как серверы справляются с нагрузкой. Gmonit закрыл все наши задачи и стал возвращением к тому, как должно быть», — отметил Виталий Иванов, ИТ-директор команды NLStar.

Решение выбрать Gmonit оказалось логичным продолжением стратегии зрелого ИТ-менеджмента в NLStar. Команда получила полноценный аналог New Relic, но с важным преимуществом — живой, вовлеченной технической поддержкой Gmonit, которая всегда на связи и помогает в реальном времени. Переход на платформу прошел быстро и безболезненно: интеграция была завершена за короткое время, и продукт сразу был принят всей технической командой. Это позволило моментально вернуться к уровню контроля, которого не хватало после ухода предыдущей системы.

С внедрением Gmonit специалисты NLStar получили доступ к необходимым метрикам: отслеживают Apdex, веб-ответы, процент ошибок, общее количество запросов и глубоко анализируют транзакции, включая распределение по времени и процентной доле. Особенно полезной оказалась возможность сравнивать текущие показатели с историческими данными — теперь команда видит динамику, может выявлять тренды и оперативно реагировать на отклонения. Это важно во время маркетинговых акций, когда нагрузка на систему возрастает. Кроме того, Gmonit помогает в оптимизации серверной инфраструктуры и дает контекст в моменте — теперь о проблеме не нужно догадываться, они становятся видимыми заранее.

«Прежние решения для логирования и диагностики не обеспечивали такого уровня прозрачности и не позволяли обнаруживать ошибки до их проявления – мы собирали статистику только после инцидента. Не было возможности сравнивать динамику и видеть тренды. С Gmonit это изменилось. Мы видим картину в моменте и в ретроспективе. Это экономит нам время и дает уверенность в работоспособности сервиса», — сказали в команде NLStar.

NLStar планирует масштабирование и развитие онлайн-канала. Gmonit будет играть ключевую роль в этой стратегии, обеспечивая стабильность и прозрачность всех цифровых процессов.