Российский ИТ-бренд Nerpa и отечественный разработчик «Ред Софт» подтвердили совместимость серверов Nerpa с операционной системой «Ред ОС» и платформой виртуализации «Ред Вирт». Совместное использование продуктов облегчит переход на российские решения и позволит заказчикам снизить зависимость от иностранного оборудования и ПО. Об этом CNews сообщили представители OCS.

В ходе испытаний специалисты проверили работу серверов Nerpa Nord с программными продуктами «Ред Софт». Тестирование подтвердило корректную работу оборудования с последними версиями операционной системы «Ред ОС» для управления базами данных, сайтами и корпоративными сетями. Решение доказало работоспособность и с более старыми моделями — линейкой Nerpa 5000. Также инженеры запустили десятки независимых виртуальных компьютеров на одном физическом сервере и испытали функциональность устройств в связке с решением «Ред Вирт».

Подтвержденная совместимость позволяет компаниям масштабировать корпоративные системы, а также экономит время и ресурсы при миграции на отечественные продукты. Партнеры и заказчики смогут использовать серверы Nerpa в качестве аппаратной базы для развертывания виртуальной ИТ-инфраструктуры под управлением продуктов «Ред Софт». Это обеспечит непрерывную работу систем и упростит их защиту: при остановке одного виртуального сервера программа перенесет все процессы на другой без остановки сервисов.

Техническая поддержка комплексного решения организована по принципу одного окна, что облегчает взаимодействие с поставщиком и обслуживание оборудования. Поставки решения осуществляются через OCS, одного из ведущих российских ИТ-дистрибьюторов.

«В 2024 г. мы подтвердили совместимость персональных систем Nerpa с операционной системой «Ред ОС». Испытания работы серверного оборудования с решениями «Ред Софт» стали успешным продолжением этого сотрудничества. Использование техники Nerpa в связке с продуктами одного из крупнейших российских разработчиков даст компаниям возможность строить единую ИТ-инфраструктуру на базе надежных протестированных решений», — отметил Алексей Мосин, руководитель направления развития продукции Nerpa.

«Подтверждение совместимости серверов Nerpa с «Ред ОС» и «Ред Вирт» расширяет возможности заказчиков по созданию отечественной ИТ-инфраструктуры на базе совместно протестированных решений. Сотрудничество с Nerpa помогает упростить внедрение российских программных и аппаратных продуктов и обеспечить их корректную работу в корпоративной среде», — отметила Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».