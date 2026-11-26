«Ростелеком» в кооперации с мобильным оператором Т2 запустил мобильную связь и быстрый интернет стандарта 4G в одном из самых труднодоступных населенных пунктов Российской Арктики — селе Ванкарем, расположенном в Чукотском автономном округе на берегу Северного Ледовитого океана. Современные цифровые услуги появились здесь благодаря федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), который компания реализует по контракту с Минцифры России. Ванкарем стал известен всему миру в 1930-е годы, когда село приняло участие в спасении советских полярников с затонувшего судна «Челюскин». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Оборудование и базовую станцию в Ванкарем доставили из Красноярска. Потребовались несколько месяцев и сложная логистика с применением наземного и водного транспорта, чтобы преодолеть более восьми тысяч километров. Осенью в село прилетели специалисты «Ростелекома», которые установили антенно-мачтовое сооружение, смонтировали и запустили в работу базовую станцию. Теперь жители поселения могут пользоваться качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом стандарта 4G. Также в Ванкарем доставлены сим-карты оператора Т2 для подключения мобильных устройств жителей.

Алексей Раскол, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Ванкарем — один из самых сложных объектов, которые мы подключали в рамках проекта УЦН 2.0. Задача потребовала от нас нетривиальных логистических решений, ведь оборудование нужно было доставить через тысячи километров по суровым арктическим территориям. Работа велась в экстремальных условиях — процесс установки вышки даже контролировали белые медведи, к счастью, издалека. Но главное — результат: в этом легендарном месте заработал стабильный интернет и качественная мобильная связь. В 1934 г. весь мир узнал о Ванкареме благодаря мужеству его жителей, которые первыми пришли на выручку экипажу “Челюскина”. С приходом мобильного интернета проживающие здесь люди получили доступ к соцсетям и приложениям для общения, Госуслугам, онлайн-банкам, видеосервисам и другим полезным приложениям — тот самый “цифровой комфорт”, который стирает границы между городом и удаленными территориями».

В связи с большой удаленностью населенного пункта для подключения базовой станции здесь задействованы спутниковые каналы компании «РТКОММ».

Сергей Ратиев, генеральный директор «РТКОММ»: «Базовая станция в Ванкареме — финишная для нашей компании в текущем году по проекту УЦН 2.0. Объект был очень непростой, но мы справились благодаря многолетнему опыту организации связи в труднодоступных районах страны. “РТКОММ” уже более десяти лет участвует в реализации проекта устранения цифрового неравенства. Отмечу, что мы использовали отечественное оборудование — передатчик и модемы — при организации каналов спутниковой связи для базовой станции в Ванкареме, что укрепляет технологический суверенитет отрасли. Наша компания ежегодно предоставляет более 250 спутниковых каналов для базовых станций мобильных операторов, большая часть которых для проекта УЦН».

Ванкарем стал десятым участником проекта УЦН на Чукотке. Недавно мобильную связь получили села Нутэпэльмен и Энурмино, а еще ранее цифровое неравенство устранили в Сирениках, Нунлигране, Новом Чаплино, Энмелене, Ламутском, Илирнее и Кепервееме. Базовые станции по проекту УЦН устанавливаются в населенных пунктах, в которых проживают от 100 до 1000 человек.