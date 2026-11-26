Представлен домашний интеллектуальный кинотеатр «Сбер» серии 9000, который объединяет флагманское качество изображения, звука и новый опыт общения с искусственным интеллектом. В серии 9000 реализовано сразу несколько обновлений: технология подсветки RGB MiniLED, которую ранее не использовал ни один российский производитель, первая у бренда модель с диагональю 85 дюймов и рекордная мощность встроенной акустики – 75 Вт. Об этом CNews сообщили представители SberDevices.

Картинка как в кинозале

Главное в серии 9000 – подсветка RGB MiniLED. Обычная MiniLED меняет по зонам только яркость, а здесь еще и цвет. Зритель может увидеть больше оттенков и деталей изображения, а также прочувствовать атмосферу фильма. Например, в сцене с закатом теплый оранжевый у горизонта плавно переходит в глубокий синий наверху, без резких границ.

Локальное затемнение и пиковая яркость до 2000 нит дают высокий контраст. В ночном кадре тротуар под фонарем остается освещенным, а окружающее пространство сохраняет глубину черного цвета.

Любители видеоигр смогут глубже погрузиться в происходящее на экране: частота обновления 144 Гц с разрешением 4K сохраняет плавность даже в самых динамичных сценах. Для игр, в которых особенно важна скорость реакции, предусмотрен режим DLG с частотой обновления до 288 Гц.

Звук, который окружает

Встроенная акустика состоит из четырех динамиков с поддержкой Dolby Atmos: два расположены внизу корпуса, еще два – на верхней панели. Звук отражается от потолка и создает объемную сцену.

В моделях от 65 дюймов есть встроенный сабвуфер, а общая мощность достигает 75 Вт. «ГигаЧат», с которым можно просто разговаривать

Интеллектуальный кинотеатр «Сбер» серии 9000 становится не только центром домашних развлечений, но и большим экраном для общения с ИИ-помощником «ГигаЧат». В линейке представлен новый голосовой режим непрерывного диалога (бета-версия). Теперь с помощником можно говорить так же естественно, как с собеседником. Например, спросить: «Почему мы с Земли всегда видим одну и ту же сторону Луны?», перебить на середине ответа: «Объясни проще, чтобы ребенок понял» – тут же сменить тему: «Кстати, какой фильм про космос посмотреть вместе?».

«ГигаЧату» можно поручать и более сложные повседневные задачи. Например, подобрать интересные места в Суздале для поездки с детьми на выходные и сразу составить маршрут по дням.

Микрофоны с технологией FarField слышат речь из любой части комнаты, поэтому управлять устройством голосом так же удобно, как умной колонкой, и пульт искать не нужно.

Больше возможностей для всей семьи

Обновленная витрина «Салют ТВ» помогает быстрее находить интересные фильмы, сериалы и другой контент. Подборки подстраиваются под интересы зрителя, а «ГигаЧат» учитывает контекст и предлагает то, что уместно именно сейчас.

Для маленьких зрителей предусмотрен новый детский профиль, в котором их собеседником становится «СберКо»т. Он общается с детьми своим голосом и в характерной для него манере, отвечает на вопросы и помогает узнавать новое. Общение проходит в безопасном для детей режиме.

Центр умного дома

Серия 9000 помогает управлять и техникой в доме. Например, перед началом фильма можно голосом приглушить свет и настроить в гостиной комфортную атмосферу для просмотра.

Интеллектуальный кинотеатр, благодаря встроенному модулю Zigbee, сам становится хабом умного дома, отдельное устройство покупать не нужно. Пользователь может подключить различную умную технику и объединить ее в стабильную сеть на весь дом. Подобные датчики и гаджеты, как правило, работают без задержек и экономно расходуют заряд.

Дизайн для гостиной

В линейке четыре модели – 55, 65, 75 и 85 дюймов. У старшей экран больше двух метров по диагонали, а толщина без подставки – 49 мм.

С ультратонким кронштейном «Сбер» устройство располагается практически вплотную к стене. Для установки на тумбу предусмотрена центральная металлическая подставка, которая поместится даже на узкой поверхности.

По бокам устройства появилась атмосферная подсветка: мягкое свечение при включении меняется вместе с громкостью и откликается на разговор с «ГигаЧатом».

В комплекте – новый пульт с металлическим корпусом, кнопками софт-тач и тачпадом: обложки в каталоге онлайн-кинотеатра можно листать одним движением пальца.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Мы видим, как растет интерес зрителей к устройствам «Сбер», и закономерно выходим в новый сегмент – это ответ на запрос пользователей. В серии 9000 мы стремились предложить устройство высокого класса, которое адаптировано под российского пользователя: с любимыми сервисами и понятным интерфейсом. Новый интеллектуальный функционал выводит использование обычного телевизора на совершенно новый уровень и заменяет домашний кинотеатр: изображение с глубокими цветами, объемный звук без внешней акустики и ИИ-помощник «ГигаЧат», с которым можно общаться на любые темы и управлять голосом, не беря в руки пульт. Уверен, что наш интеллектуальный кинотеатр станет новым стандартом домашних развлечений, в котором технологии сочетаются с комфортом и простотой использования».

Где купить

Интеллектуальный кинотеатр «Сбер» серии 9000 уже продается в официальном интернет-магазине SberDevices, на маркетплейсах и в крупных розничных сетях. Цена – от 84 999 руб. за модель с диагональю 55 дюймов.