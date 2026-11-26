Компания МТС сообщает о расширении гигабитной сети в Сеймском округе Курска. Доступ к фиксированному домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили еще более 1500 жителей ЖК «Инстеп. Сити» в юго-западной части города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС завершили строительство гигабитной сети в жилом комплексе на улице Энгельса. Всего высокоскоростной домашний интернет появился в семи новостройках ЖК. Подключение позволит более 9000 курян выходить в интернет на скорости в 10 раз выше обычной.

Высокая пропускная способность нового телеком-оборудования способна поддерживать стабильную скорость интернета на нескольких устройствах одновременно, в том числе в периоды пиковых нагрузок. Гигабитная сеть позволяет скачивать «тяжелые» файлы, смотреть видео в 4К, удаленно выступать на конференции, обучаться на дистанционных курсах, играть в онлайн-игры. К тому же, такая сеть обеспечивает устойчивую работу устройств «умного дома»: камер видеонаблюдения, умных датчиков и контроллеров.

«Подключение многоквартирных домов по улице Энгельса к гигабитной сети – важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры Сеймского округа. Установленное нами новое оборудование обладает мощным запасом пропускной способности. Это гарантирует, что каждый из девяти тысяч жителей получит бесшовный и предсказуемый доступ в сеть, независимо от того, сколько устройств одновременно подключено к домашнему роутеру. Сеть готова к росту нагрузки, включая развитие сервисов видеонаблюдения, телемедицины и систем «умного дома», – сказал директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.

С начала 2026 г. доступ к высокоскоростному гигабитному интернету получили около 12 тыс. курян, которые проживают в новых ЖК Сеймского округа, а также 4000 жителей ЖК «Атомград» в городе Курчатове Курской области. Всего в 2025 г. в результате модернизации фиксированной сети МТС возможность пользоваться домашним гигабитным интернетом появилась у 500 тыс. курян.

Для подключения высокоскоростного интернета необходимо оборудование, способное обеспечить пропускную способность до 1 Гбит/с. Уточнить, подключен ли многоквартирный дом к проводной сети МТС, а также оставить заявку на подключение можно на официальном сайте компании.