МТС увеличила пропускную способность сети Анапского района на треть. За последние два года количество объектов связи выросло почти на 40%. В первую очередь качество связи улучшилось в жилых районах активно растущих территорий Анапы, а также в популярных туристических локациях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее заметный прирост скоростей получили: рекреационный комплекс «Крещенский парк» в исторической части Анапы, территория всероссийского детского лагеря «Смена» и прилегающие к ней пляжи поселка Сукко, старейший дельфинарий России, расположенный в Большом Утрише.

Параллельно со строительством новых базовых станций в Анапском районе МТС проводит полный перевод сетей в 4G/LTE. Базовые станции, работающие в стандарте 3G(UMTS) отключают и перенаправляют освободившиеся частоты в сеть 4G/LTE. Это позволяет наращивать пропускную способность сети не только за счет новой стройки, но и за счет грамотного распределения технических ресурсов. В том числе благодаря этому проекту в сентябре этого года МТС запустила 5G в Анапе на частотах LTE 2100 МГц – по принципу технологической нейтральности. Таким образом, один частотный ресурс задействован одновременно для сетей четвёртого и пятого поколений. Это позволяет развивать новую сеть без строительства отдельной инфраструктуры.

«Анапа – один из главных курортов страны и одновременно город с высокой концентрацией новой застройки в масштабах всей России. Наша сеть должна успевать за новыми вызовами меняющегося облика Анапского района и соответствовать ожиданиям всех наших пользователей. Это наш вклад в репутацию города, удобство гостей и устойчивость бизнеса», – отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.