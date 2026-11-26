MWS AI (входит в МТС) обучила с нуля и опубликовала в открытом доступе модель-энкодер для работы с текстами на русском и английском языках. Такие модели после обучения на данных компании могут использоваться в связке с большими языковыми моделями в ИИ-ассистентах: энкодер отвечает за семантический поиск по корпоративной базе знаний, классификацию и сопоставление текстов, включая клиентские обращения, а большая языковая модель — за генерацию ответа. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Энкодер преобразует текст в эмбеддинг — числовое представление, которое отражает его содержание. ИИ-ассистент сравнивает эмбеддинги запроса и текста в документах и находит наиболее близкие по смыслу фрагменты. Например, пользователь пишет «С меня дважды сняли деньги за один заказ». Система находит в базе знаний инструкцию «Возврат при повторном списании», потому что запрос и заголовок описывают одну и ту же ситуацию разными словами. Классифицировать можно как текст целиком (например, распределять новости по темам — спорт, политика, бизнес), так и отдельные слова и фрагменты текста (выделять именованные сущности — ФИО, названия организаций, номера телефонов).

Энкодер MWS AI содержит 34 млн параметров. Размер контекстного окна составляет 8 тыс. токенов (примерно 4 тыс. слов русского текста) с возможностью расширения до 16 тыс. токенов (8 тыс. слов). Компания также опубликовала в открытом доступе энкодер с 149 млн параметров. Для его создания компания дообучила многоязычную модель mmBERT на большом корпусе текстов на русском и английском языках. Лицензия разрешает использовать обе модели в коммерческих и некоммерческих целях. Кроме того, MWS AI представила новый метод Triple Merge для повышения качества любых энкодеров.

На 17 заданиях из двух открытых наборов тестов RussianSuperGLUE (русскоязычный аналог классического теста SuperGLUE на понимание текста) и Encodechka (тест для сравнения энкодеров (набор для сравнения энкодеров, включённый в международный каталог тестов MTEB) модель показала более высокий средний результат, чем открытые аналоги сопоставимого размера.

«Мы выпустили энкодеры в двух размерах, Small и Base. Для каждого доступны исходная и постобученная версии. Если нужно обрабатывать большой поток обращений, можно начать с компактной модели, а затем проверить более крупную на тех же данных и оценить, оправдывает ли прирост качества дополнительные вычисления. Модели можно развернуть в закрытом контуре и дообучить на собственных данных. Это позволяет сразу перейти к прикладной задаче и сэкономить ресурсы на предобучении энкодера», — сказал технический лидер центра обработки естественного языка MWS AI Антон Кабаев.

МТС разрабатывает собственные ИИ-модели с нуля с 2019 г. В линейку компании входят модели для распознавания и синтеза речи, голосовые модели нового поколения для живого диалога с ИИ (voice-to-voice) и модели компьютерного зрения для анализа видео и изображений. МТС также развивает семейство больших языковых моделей Cotype. Компания обучает их на собственных данных, используя веса зарубежных открытых моделей.