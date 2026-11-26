МТС сообщила о запуске 5G в республике Тыва. Доступ к новому стандарту связи на действующих частотах сети LTE появился в местах высокой концентрации абонентов в Кызыле и в поселке городского типа Каа-Хем. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В столице республики первые базовые станций 5G заработали в часто посещаемых локациях и в районах с плотной индивидуальной жилой застройкой. В частности, значок сети пятого поколения на экранах смартфонов уже можно увидеть в аэропорту Кызыла и центре города на набережной Енисея. Кроме того, сеть 5G охватила территорию на пересечении улиц Красногвардейская, Каа-Хем, Оюна Курседи и Комсомольская, где сконцентрированы строительные и мебельные магазины, хозяйственные лавки и автомастерские. Связь нового формата также можно протестировать в микрорайоне Ближний Каа-Хем и посёлке городского типа Каа-Хем под Кызылом.

На первом этапе МТС запускает сеть 5G на действующих частотах LTE: принцип технологической нейтральности позволяет задействовать один частотный ресурс одновременно для сетей четвёртого и пятого поколений. Строительство новых базовых станций при этом не требуется.

«Уже сейчас стандарт 5G может помочь нашим абонентам пользоваться связью более комфортно в местах высокой нагрузки на сеть. На следующих этапах развития технологии мы будем переходить на новое оборудование и диапазон 4,9 ГГц. Тогда ее преимущества – гигабитная скорость, большая емкость сети и высокая надёжность – будут наиболее заметны для промышленности, логистики, медицины, урбанистики», — сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.