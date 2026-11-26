ПАО «МТС» расширила покрытие мобильной сети и увеличила скорость интернета на родине писателя Николая Кочина в Нижегородской области — в селе Гремячая Поляна Дальнеконстантиновского района. Рост показателей стал возможен благодаря установке дополнительного телеком-оборудования и модернизации действующих базовых станций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Николай Кочин — советский писатель, автор известного романа «Девки» и автобиографической повести «Юность». Он родился и вырос в Гремячей Поляне Дальнеконстантиновского района Нижегородской области: здесь прошла его юность — учеба в сельской школе, работа секретарем комитета бедноты, первые наблюдения над деревенской жизнью, которые позже легли в основу его произведений. Его родные места в Нижегородской области сегодня привлекают краеведов, литературоведов и туристов. Для местных жителей и гостей Гремячей Поляны стабильная мобильная связь необходима для решения повседневных задач, связи с близкими, навигации и удаленной работы.

В ходе работ инженеры МТС установили дополнительное оборудование на базовых станциях. Это позволило расширить географию покрытия и обеспечить стабильный сигнал в ключевых точках села. Теперь уверенный приём доступен в общественных местах: на территории храма Казанской иконы Божией Матери, в зонах отдыха и спорта, пунктах выдачи заказов, магазинах, а также в коттеджном поселке, который развивается благодаря хорошей транспортной доступности, чистой экологии и близости воды.

«Гремячая Поляна — это место, где жил и творил замечательный русский писатель. Наша задача — сделать так, чтобы современные технологии органично дополняли жизнь в таких исторических поселениях. Благодаря модернизации сети краеведы и туристы могут делиться находками и архивными материалами, а у селян и жителей коттеджного посёлка теперь есть надежный доступ к онлайн‑обучению, телемедицине, государственным сервисам и возможности оставаться на связи с близкими, не выезжая в город. Мы создаём цифровую среду, которая помогает сохранять и рассказывать локальную историю», — сказал директор МТС в Нижегородской области Василий Голуб.

Покрытие также улучшилось в соседних селах — Белая Поляна, Сарадон и Кужадон. Модернизация позволила устранить «белые пятна» на карте покрытия в этих населенных пунктах. Эти работы стали частью масштабной программы модернизации сети МТС в Нижегородской области в 2026 г.