МТС проанализировала спрос на облачные решения среди предприятий Красноярского края. С начала года интерес региональных компаний к таким технологиям вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ облачных услуг, используемых бизнесом, вошли виртуальная инфраструктура, резервное копирование и ИТ-аутсорсинг.

Наибольшая доля спроса на облачные решения МТС в регионе приходится на отрасль ИТ и телекома — около 30%. Еще 25% составляет добывающая промышленность, 15% — строительные компании, 10% — медицинские организации.

Чаще всего региональный бизнес инвестирует в «базовую пару» — вычислительные мощности плюс хранение и резервное копирование. На такие сделки приходится наибольшая доля спроса — порядка 40%. Внедрение таких решений позволяет обеспечить устойчивую ИТ-инфраструктуру без капитальных вложений. Облачные технологии помогают решить вопрос сохранности и безопасности данных и позволяют снизить затраты на покупку собственных серверов, их содержание и обслуживание. Более того, на местах становится проще вести отчетность, передавать данные между сотрудниками, настраивать удаленные места и автоматизировать процессы.

В бэкап — резервное копирование данных, — в Красноярском крае чаще всего инвестируют компании из сферы добывающей промышленности, оптовой торговли и торговли автотранспортом. В облака компании переносят серверные ресурсы, базы данных и приложения. Технология позволяет быстро восстановить критически важную информацию при кибератаках или случайном удалении файлов, сводя к минимуму операционные и финансовые риски.

Растущий интерес показывают и модели аутсорсинга функций по управлению ИТ-инфраструктурой, включая настройку, администрирование, обновление и мониторинг систем. Они позволяют красноярским компаниям передавать часть функций ИТ-отдела на аутсорсинг, что помогает сосредоточиться на бизнесе, не заботясь о технических задачах.

«Мы видим, что облачные возможности становятся цифровым фундаментом бизнеса, с их помощью можно снять с себя инфраструктурную рутину и подготовить базу для дальнейшей цифровизации, например, внедрения решений на базе искусственного интеллекта. Так, одной из точек роста в этом году в разрезе красноярского бизнеса стал именно интерес к гибриду облака и искусственного интеллекта. В частности, красноярские компании всё чаще обращаются с задачей развернуть на облачных мощностях доступ к ведущим языковым моделям. При этом все вычисления происходят внутри защищённого контура МТС, и модель не сохраняет запросы и ответы пользователей и не использует их для обучения», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.