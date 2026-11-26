МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, запустила обновления на одноименной платформе. Они помогут бизнесу персонализировать клиентские рассылки, а также оперативно получать и контролировать историю расходов. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Теперь в тексте сообщения можно указать переменную, например, имя клиента, номер заказа, адрес доставки, номер телефона курьера и т.д. Одной рассылкой можно охватить всю базу, но при этом каждый получит сообщение, адресованное лично ему. Такой формат повышает доверие к сообщению и снижает число обращений в поддержку компании.

Кроме того, в личном кабинете МТС Exolve теперь можно посмотреть расходы за любой выбранный период и узнать, сколько потрачено на каждый сервис: голосовую связь, SMS, умную проверку номеров, речевую аналитику и др. Так контролировать расходы и планировать бюджет стало проще и удобнее.

«Мы продолжаем развивать платформу МТС Exolve, чтобы бизнес мог более эффективно общаться с клиентами, при этом контролируя затраты. Персонализация улучшает клиентский опыт, а финансовая статистика создает прозрачную картину расходов в одном окне», – сказал директор по продуктам МТС Exolve Василий Сажко.