«МегаФон» расширил зону уверенного покрытия в Кирово-Чепецке и округе. Благодаря масштабной модернизации сети жители ряда районов города, отдыхающие в санатории «Радуга», сельчане, а также владельцы садовых участков получили более быстрый доступ к цифровым сервисам. Об этом CNews собщили представители «МегаФона».

В самом городе работы охватили микрорайоны Каринторф и Балезино, где расположены важные медицинские учреждения, а также 21-й микрорайон. Инженеры «МегаФона» активировали дополнительные частотные диапазоны на действующем оборудовании. Это решение позволило не только увеличить площадь покрытия, но и ускорить интернет на 15-20%.

Особое внимание было уделено населенным пунктам Кирово-Чепецкого округа. Уверенный сигнал стал доступен на большей площади в деревнях Головизнинцы, Кобели и Звени, а также в садовых товариществах «Мечта» и «Мичуринец».

Санаторий «Радуга», расположенный в 10 км от Кирово-Чепецка, также стал зоной улучшенного покрытия. Инженеры расширили радиус действия сети, чтобы отдыхающие и медицинский персонал могли пользоваться связью во всех корпусах лечебницы, на прогулках по окружающему лесному массиву и во время оздоровительных процедур.

«Мы уделяем особое внимание объектам социальной инфраструктуры, и модернизация сети в Кирово-Чепецке яркий пример такого подхода. Улучшение связи в районе, где расположены больницы, а также в санатории «Радуга», позволяет врачам и персоналу оперативно обмениваться данными, а пациентам и отдыхающим — оставаться на связи», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Кировской области Кирилл Косолапов.

Ранее «МегаФон» запустил базовую станцию в квартале Гарь Кирово‑Чепецка в рамках текущего контракта с Министерством информационных технологий и связи Кировской области.