«МегаФон» увеличил территорию покрытия мобильного сигнала в Волгодонском районе. Благодаря модернизации жители десяти населённых пунктов получили более стабильную голосовую связь и комфортные условия для общения и решения повседневных задач. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Инженеры оператора расширили частотный спектр в Волгодонске, Гуково, хуторах Рябичев, Парамонов и Потапов, станицах Большовская, Романовская и Дубенцовская, посёлках Донской и Победа. Модернизация затронула не только жилые кварталы, но и социальную инфраструктуру: школы, детские сады и культурно-досуговые центры. Базовые станции работают сразу в нескольких частотных диапазонах. Это позволяет увеличить дальность распространения сигнала и поддерживать стабильное голосовое соединение даже при высокой нагрузке на сеть.

«Развитие сети в Волгодонском районе и других населённых пунктах области — это прежде всего вклад в комфорт жителей. Мы продолжаем расширять возможности инфраструктуры, обеспечивая надёжную связь там, где она нужна каждый день: дома, на работе и в поездках. И видим, что спрос растёт: к концу осени абоненты «МегаФона» в Волгодонском районе стали потреблять на 8% больше голосового трафика, чем в начале года», — отметил директор «МегаФона» в Ростовской области Алексей Иванов.

Согласно данным оператора, жители района в среднем проговаривают 5,9 млн минут в месяц. Если записать все эти разговоры на аудиокассеты, как это делали раньше, и выложить в ряд, получится дорожка длиной более 200 километров. Этого хватит, чтобы проложить её от центра Волгодонска до Ростова-на-Дону — почти весь путь уложится в одну сплошную линию из кассет.