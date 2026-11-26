Жители одного из самых густонаселенных микрорайонов Красноярска теперь могут пользоваться цифровыми сервисами с большим комфортом. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования удалось значительно повысить скорость мобильного интернета и качество голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В микрорайоне «Солнечный» проживает около 100 тыс. человек. Здесь ведется активное строительство новых жилых комплексов, а инфраструктура включает детские сады, школы, спортивные центры, торговые точки, кафе и предприятия сферы услуг. Высокая концентрация абонентов создает серьезную нагрузку на сеть, так как объем потребляемого трафика неуклонно растет. По данным оператора, за первые 10 месяцев 2026 г. жители района сгенерировали более 5000 ТБ данных (что эквивалентно более 200 млн фотографий). Это свидетельствует о большом спросе на цифровые услуги и необходимости постоянного совершенствования телекоммуникационной сети.

Для обеспечения стабильной работы оператор развернул дополнительную базовую станцию, сигнал которой охватывает улицы Гриболевскую и Соколовскую.

Инженеры активировали на базовых станциях дополнительные частотные диапазоны LTE (4G). Низкие частоты расширили зону покрытия и улучшили проникающую способность сигнала внутрь зданий. Средние и высокие диапазоны увеличили емкость сети, что позволяет теперь сохранять быстрое интернет‑соединение даже в местах большого скопления людей. Согласно замерам оператора, текущая скорость мобильного интернета в районе достигла 78 Мбит/с.

«Улучшение покрытия и качества связи в жилых комплексах города — одна из наших приоритетных задач. Мы стремимся обеспечить высокий уровень сигнала, чтобы каждый житель мог без ограничений пользоваться современными цифровыми сервисами, мгновенно обмениваться большими объемами данных и гарантированно дозваниваться до родных и друзей из любой точки района», — отметила директор Красноярского отделения «МегаФона» Олеся Ширяева.