«Медиа-Телеком» (совместное предприятие «Ростелекома» и «Национальной Медиа Группы») и издательство Bubble представили Topotoon — цифровую платформу для чтения комиксов и манги. Об этом CNews сообщили представители Bubble.

Одним из ключевых направлений проекта стали вебтуны — формат, в котором комиксы и манга представлены в виде вертикальной ленты для удобного чтения со смартфона. На платформе доступны произведения ведущих российских издательств и оригинальные серии, созданные специально для Topotoon. Кроме того, партнеры планируют собрать крупнейшую в России библиотеку комиксов и манги от независимых авторов.

На старте библиотека Topotoon насчитывает более 70 тыс. единиц контента. Одно из направлений развития платформы — сотрудничество с российскими издательствами. В числе партнеров — Bubble, Molot Hardcorp, Wizart Comics и другие участники рынка. Список издательств будет расширяться: создатели сервиса планируют заключать новые соглашения с правообладателями.

«Комиксы и манга давно вышли за пределы нишевого увлечения. По нашему исследованию, 48% взрослых россиян вовлечены в культуру аниме, комиксов и игр, а 46% потенциальных читателей заинтересованы в российских произведениях. Мы видим здесь большой потенциал для отечественных издательств и авторов. Благодаря Topotoon они получат возможность находить новую аудиторию и создавать собственные истории, — в этом и есть цель нашего сотрудничества с Bubble», — сказал Александр Косарим, генеральный директор «Медиа-Телеком».

Одним из главных направлений Topotoon станет собственное производство вебтунов. Над оригинальными сериями для платформы работают российские студии Black Purpur, Wizart Comics и независимые авторские команды.

В числе проектов — «Месть Ярославы», дворцовая драма о двух сестрах-близнецах в атмосфере России XVIII века; «Привет, я кикимора», мистическая история о девушке-пловчихе, столкнувшейся с нечистью; и «Божественные братья Ён и Омэль» — фэнтези по мотивам мифологии Коми. Линейка также включает фантастику, криминальные истории, приключения и комедии.

Отдельное направление Topotoon — самиздат. Художники и сценаристы смогут самостоятельно публиковать свои комиксы и мангу, в том числе в вертикальном формате, без участия издательств. Их произведения будут доступны читателям в общем каталоге наряду с профессиональными работами.

На запуске платформы авторы смогут получать донаты от читателей, в дальнейшем Topotoon планирует развивать дополнительные инструменты поддержки независимых создателей, включая специальные проекты и продвижение их произведений.

«Сегодня в России много талантливых художников и сценаристов, которым есть что рассказать, но далеко не у всех есть возможность работать с издательствами. Мы хотим, чтобы Topotoon стал для них площадкой, где можно опубликовать свою историю, найти первых читателей и постепенно собрать вокруг нее аудиторию. Уверен, среди этих авторов есть те, чьи имена и произведения через несколько лет будет знать вся страна», — отметил Артем Габрелянов, основатель издательства BUBBLE и платформы Topotoon.

Подписка на произведения российских издательств и оригинальные серии Topotoon будет стоить 249 руб. в месяц. Платформа доступна на сайте topotoon.ru и в магазинах мобильных приложений Google Play и App Store.