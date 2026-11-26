DLP-система «Кибер Протего» для OC Windows получила возможность контролировать доступ к веб-версии мессенджера «Макс» с разделением по типам совершаемых действий: подключение, отправка сообщений, передача файлов, участие в звонках. Об этом CNews сообщил представитель «Киберпротекта».

Кроме того, доступны теневое копирование переписки и передаваемых файлов, а также контентный анализ сообщений и содержимого файлов в реальном времени. Зафиксированные события можно анализировать с помощью виджетов, отчетов, графов связей, досье пользователей и полнотекстового поиска.

Во всех поддерживаемых операционных системах семейства Linux реализован контентный анализ для принтеров. Теперь администраторы могут разрешать или запрещать печать документов в зависимости от их содержимого и размера. Для использования этой возможности потребуется отдельная лицензия Content Control Linux.

В веб-консоли также появилась возможность переходить из интерактивных элементов отчетов и виджетов непосредственно к соответствующим событиям в журнале. При переходе система автоматически применяет необходимые фильтры и временные диапазоны. Функция доступна для всех базовых отчетов и виджетов.

Также в этой версии реализованы другие улучшения и исправления: добавлена возможность сворачивать боковую панель, расширены настройки автоматической очистки данных и добавлено протоколирование действий администраторов при работе с пользовательскими досье в журнале сервера.

Также в новой версии системы расширен перечень поддерживаемых операционных систем семейства Linux. Добавлена совместимость с «Альт Рабочая станция 11.2» (ядра до версии 6.18.44 включительно), Astra Linux SE 1.8.6 (ядра до 6.12.77) и «Ред ОС 8.0.3» (ядра до 6.12.101).

Релиз «Кибер Протего 11.2» продолжает развитие системы с учетом изменений в сфере информационной безопасности и потребностей российских организаций. Обновления и новые функции помогают администраторам эффективнее управлять политиками безопасности, работать с данными и поддерживать актуальность корпоративной ИТ-инфраструктуры.

«Появление новых инструментов для коммуникаций и обмена файлами требует от DLP-систем постоянного развития механизмов контроля. В «Кибер Протего 11.2» мы добавили возможность контролировать работу с мессенджером «Макс», а также расширили возможности анализа содержимого документов, отправляемых на печать в Linux-среде. Помимо этого, усовершенствовали инструменты работы с отчетами и виджетами, чтобы специалисты по информационной безопасности могли оперативнее реагировать на потенциальные инциденты. Таким образом, мы расширяем возможности «Кибер Протего» по контролю потоков данных и анализу событий информационной безопасности в корпоративной среде», — отметил Александр Ларионов, менеджер продукта компании «Киберпротект».