ИТ-экосистема «Лукоморье» и СУБД FTData объявили о развитии технологического партнерства. Его ключевая цель — расширить линейку программных продуктов, доступных клиентам ИТ-экосистемы «Лукоморье» и СУБД FTData, и предоставить им дополнительные возможности для решения бизнес- и ИТ-задач. В рамках сотрудничества подтверждена совместимость и корректность интеграции СУБД FTData с программным продуктом «Диво» и no-code платформой «Акола». Об этом CNews сообщили представители «Лукоморья».

Интеграция позволит использовать СУБД FTData в качестве системы управления данными для решений «Диво» и «Акола». Платформа управления сервисами «Диво» обеспечивает автоматизацию процессов предоставления и сопровождения ИТ-услуг, а no-code платформа «Акола» позволяет создавать и настраивать приложения и бизнес-процессы без необходимости разработки программного кода. Использование FTData в качестве СУБД обеспечит работу этих решений с данными в единой технологической инфраструктуре.

Совместимость продуктов позволит заказчикам использовать инструменты управления ИТ-сервисами и создания приложений на базе отечественной СУБД, не прибегая к использованию дополнительных систем управления данными. Размещение решений в едином защищённом контуре позволит централизованно организовать работу с данными и обеспечить соблюдение требований информационной безопасности. Для заказчиков это также означает удобство эксплуатации, упрощение взаимодействия между компонентами ИТ-инфраструктуры и возможность развивать цифровые сервисы на базе совместимых отечественных продуктов. Кроме того, дополнительные затраты на интеграцию не потребуются, поскольку технологическая совместимость решений обеспечена на уровне архитектуры.

Отдельным важным преимуществом решений является наличие сертификата ФСТЭК России по 4-му уровню доверия как у платформы «Диво», так и у СУБД FTData. На фоне активного импортозамещения и растущих требований к информационной безопасности наличие сертификата ФСТЭК становится не просто дополнительным преимуществом, а важным условием выбора отечественных технологических решений. Особенно это актуально для государственных организаций и компаний, работающих с критической информационной инфраструктурой, которым важно использовать надежные программные продукты.

«Мы заинтересованы в развитии совместимости наших продуктов с ведущими отечественными технологическими решениями. Партнёрство с FTData открывает новые возможности для применения „Диво“ и платформы „Акола“ в инфраструктуре клиентов СУБД. Уверены, что объединение наших технологических компетенций позволит предложить заказчикам больше вариантов для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов», — сказала Екатерина Хритоненкова, директор департамента по работе с партнерами ИТ-экосистемы ИТ-экосистемы «Лукоморье».

«Развитие технологических партнёрств позволяет нам последовательно расширять экосистему решений, в фундаменте которых используется СУБД FTData. Для нас важно обеспечить клиентам возможность строить свою инфраструктуру на российском технологическом стеке без потерь при интеграции решений. Это особенно важно для систем, где сохранность данных и быстродействие общего решения критически важны. Сотрудничество с ИТ-экосистемой "Лукоморье“ — еще один шаг в этом направлении», — сказала региональный директор FTData Евгения Федотова.

Компании планируют развивать сотрудничество, расширяя возможности совместного применения своих программных продуктов и доступную клиентам СУБД FTData линейку совместимых решений.