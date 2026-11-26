Компания BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft) совместно с экспертно-аналитическим центром издательства «Открытые системы» представила исследование российского рынка CRM в 2026-2027 гг. Авторы изучили, как крупный бизнес выбирает, внедряет и развивает такие системы, какие требования предъявляет к технологическим платформам и какие изменения ожидает на рынке в ближайшие годы. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Согласно результатам исследования, 51% респондентов считают, что главным изменением на рынке CRM в ближайшие годы станет переход искусственного интеллекта из пилотных проектов в рабочие бизнес-процессы. Для 9% опрошенных наличие ИИ-функциональности уже является обязательным требованием при выборе системы, еще для 4% – существенным фактором. Только 8% респондентов не учитывают наличие ИИ при оценке решений.

Наиболее востребованными сценариями применения ИИ в CRM стали формирование отчетов, графиков и аналитических выводов по запросу (40%), а также выявление проблемных зон и причин отклонений в продажах (36%).

Исследование выявило существенное расхождение в ожиданиях ИТ-специалистов и сотрудников бизнес-подразделений. Так, внедрения автономных ИИ-агентов, способных самостоятельно выполнять задачи в маркетинге, продажах и клиентском сервисе, ожидают 37% респондентов из ИТ-блока и только 4% со стороны бизнеса.

Основными барьерами для внедрения искусственного интеллекта в CRM остаются требования информационной безопасности (30%), недостаточная точность и контролируемость моделей (26%), неочевидный экономический эффект от применения технологии (21%), а также качество и доступность данных (17%).

Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft: «Заказчику уже недостаточно увидеть генерацию текста или чат в интерфейсе: важно понимать, на каких данных работает модель, как контролируются ее ответы и действия, как ИИ встроен в бизнес-процесс, какой эффект дает и как будет развиваться дальше. Компании не хотят переплачивать за незрелые решения, но понимают, что платформа, выбранная в 2026 г., должна поддерживать сценарии 2027 г. и последующих лет».

Помимо перспектив применения ИИ, в исследовании рассматриваются вопросы выбора, внедрения, развития и масштабирования CRM-систем.

Опрос проводился в III квартале 2026 г. В нем приняли участие более 50 представителей крупных российских компаний с годовой выручкой свыше 10 млрд руб. из банковского сектора, страхования, телекоммуникаций, промышленности, фармацевтики, ритейла, пищевого производства и других отраслей. 57% респондентов представляли ИТ-подразделения, 43% – бизнес-функции.