Российский разработчик ПО «СберТех» расширил функциональность своего продукта для создания бизнес-приложений и управления данными Platform V DataSpace. Встроенные в него ИИ-агенты для разработки получили новый набор навыков, что дает возможность автоматически собирать готовые сервисы промышленного уровня по текстовому описанию. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Это позволит быстро создавать приложения как опытным ИТ-специалистам, так и пользователям без глубоких компетенций в программировании.

Новые навыки в Platform V DataSpace построены на знаниях и лучших практиках экспертов «СберТеха» в области визуальной (low-code) разработки корпоративных решений. Функциональность охватывает создание и настройку различных архитектурных компонентов приложения: интерфейса, серверной логики, структуры данных, системы авторизации, ролевой модели пользователей и др. Это обеспечивает контролируемую разработку слоями и позволяет выстраивать единообразный каркас приложения.

Такой подход решает главную проблему вайбкодинга — отсутствие контроля над архитектурой сервисов, созданных с помощью ИИ. Разработка с использованием навыков в Platform V DataSpace дает этот контроль, позволяя поддерживать и развивать приложения дальше. Благодаря этому любой специалист, вовлеченный в проектирование систем, может на основе технического задания сгенерировать полноценное приложение, готовое к работе в промышленной среде. Это обеспечивает стабильность и безопасность ИТ-ландшафта.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «СберТех планомерно развивает программные продукты для ИИ-трансформации клиентов. Добавление навыков в Platform V DataSpace — еще один шаг в этом направлении. Решение позволит создавать прототипы и готовые сервисы на основе одного промпта, быстро и гибко тестировать гипотезы, запускать пилотные проекты, проверять их в продуктивной среде и масштабировать на всю компанию. Благодаря новым навыкам с помощью Platform V DataSpace можно разрабатывать приложения для широкого спектра бизнес-сценариев, актуальных для разных отраслей — от ретейла и здравоохранения до транспорта и логистики».

Решение Platform V DataSpace с обновленными ИИ-навыками размещено в открытом доступе на ИИ-ориентированной платформе для работы с кодом GitVerse. Любой желающий может с ним ознакомиться по ссылке, протестировать и поучаствовать в разработке.