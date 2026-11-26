Группа компаний «Лучи» перевела кадровое делопроизводство в электронный формат с помощью HRlink. Отказ от бумаги позволил снизить риски ошибок при загрузке данных сотрудников в корпоративные системы и уменьшить трудозатраты кадровых специалистов на рутину, а также сократить время на оформление новых сотрудников в три раза. Внедрение HRlink не только ускорило выполнение кадровых операций, но и повысило качество коммуникации внутри всей компании. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

«Лучи» (ex-BestDoctor) – страховая и медицинская группа компаний. В нее входят ООО «Лучи Здоровье» (ранее BestDoctor), АО «Лучи Страхование» (ранее BestInsure), ООО «РБ Страхование» и ООО «РБ Страхование Жизни» (ранее — страховое направление Росбанка). Организация отличается распределенной структурой, а в штате работает около 1000 сотрудников, в том числе дистанционные специалисты из регионов. Кадровое администрирование централизовано в Москве, поэтому значительная часть взаимодействия со специалистами требовала удаленного обмена документами.

До перехода на КЭДО кадровые документы оформлялись на бумаге. Компании приходилось нести расходы на печать и курьерскую доставку, а пересылка оригиналов занимала время. При этом кадровым специалистам было сложно постоянно контролировать статусы подписания документов: при большом количестве сотрудников и распределенной структуре на отслеживание вручную не хватало ресурсов.

Решение об автоматизации кадрового документооборота было принято в 2025 г. Ранее одно из юридических лиц компании уже успешно использовало HRlink. Полученный опыт показал эффективность платформы, поэтому «Лучи» решили масштабировать решение на всю организацию и перевести кадровые процессы в единый цифровой контур.

При выборе решения также учитывались факторы простотой настройки интеграции с «1С:ЗУП», возможность работы с графиком отпусков и электронным архивом документов.

Проект перехода на КЭДО занял около месяца. Быстро реализовать изменения удалось благодаря поддержке руководства и высокой готовности сотрудников перейти от бумажного документооборота к цифровому формату. Перед запуском специалисты HR и службы безопасности компании совместно с менеджерами HRlink провели ряд встреч с сотрудниками. На них разъяснялись принципы работы электронной подписи, вопросы безопасности и защиты персональных данных. Представители службы безопасности также отвечали на вопросы сотрудников, связанные с контролем и хранением информации.

Помимо КЭДО, «Лучи» используют сервис для удаленного найма Start Link. Он интегрирован с «1С», поэтому данные кандидата и его документы после прохождения необходимых процедур автоматически передаются в корпоративную систему. Это позволило в три раза сократить время оформления нового сотрудника и снизить количество ошибок при ручном переносе данных. «Лучи» перевели практически весь процесс взаимодействия с кандидатом в Start Link, включая необходимые проверки со стороны службы безопасности – для рядовых сотрудников это занимает у команды СБ не более 30 минут.

Важным преимуществом стала гибкая настройка маршрутов в HRlink: компания адаптировала платформу не только под стандартные кадровые процессы, но и применяет ее для задач других подразделений. В частности, возможности HRlink стали использоваться в процессах, связанных с обязательным обучением сотрудников. Ответственные специалисты самостоятельно направляют подчиненных на обязательные курсы, пересылают через систему материалы и фиксируют факт прохождения занятий через HRlink.

Платформу также успешно применяет юридическая служба: сотрудники подразделения могут запрашивать необходимые документы и контролировать их получение с помощью настроенных маршрутов.

«Переход на КЭДО дал нам возможность не просто отказаться от бумаги, а по-новому выстроить целый ряд процессов. HRlink оказался удобным инструментом для разных подразделений: за счет гибкой настройки маршрутов через систему можно решать задачи, связанные с обучением, комплаенсом и запросами юридической службы. При этом для сотрудников переход оказался достаточно простым – большинство уже не понимают, как могли носить все на бумаге и тратить на это столько времени», — сказала Хатуна Берия, руководитель управления кадрового администрирования группы компаний «Лучи».

«Для распределенных компаний с централизованной кадровой службой цифровизация особенно заметно влияет на скорость и трудозатраты HR-процессов. В случае группы компаний “Лучи” важным фактором стал уже полученный положительный опыт использования HRlink, который позволил быстро масштабировать решение на всю организацию. При этом компания пошла дальше стандартного сценария КЭДО: благодаря возможностям гибкой маршрутизации HRlink стал инструментом для решения задач других подразделений, а Start Link позволил автоматизировать путь кандидата от сбора документов до передачи данных в “1С”. Такой подход показывает, что максимальный эффект от цифровизации для бизнеса достигается, когда HR-сервисы становятся частью единой рабочей инфраструктуры компании», — сказал Данила Морогин, генеральный директор HRlink.