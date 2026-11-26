Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, сообщила об обновлении линейки клиентских устройств и выпуске новых моделей моноблоков — М44И с диагональю 24 дюйма и М74И с диагональю 27 дюймов. Обе модели успешно прошли сертификацию и внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщил представитель «Гравитона».

Аппаратной основой новых моноблоков выступает материнская плата собственной разработки «Ухта-3», спроектированная инженерами «Гравитон». Новинки ориентированы на эксплуатацию в корпоративном секторе, органах государственной власти, финансовых и образовательных учреждениях, где критически важны надежность, эргономика рабочего пространства и высокий уровень защиты информации.

Конструкция моноблоков оптимизирована под многозадачность, обработку больших объемов данных и работу с ресурсоемким офисным программным обеспечением. Системы поддерживают до 96 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 и оснащены высокоскоростными накопителями PCIe Gen 5.0 с дополнительным отсеком для SSD формата 2,5 дюйма. Сетевая подсистема обеспечивает передачу данных на скорости до 2500 Мбит/с.

Особое внимание в новых устройствах уделено требованиям корпоративной и информационной безопасности. Моноблоки оснащены выдвижной 5-мегапиксельной веб-камерой с функцией аппаратного прерывания видеосигнала, исключающей риск несанкционированного доступа к видеопотоку на физическом уровне. Для работы с конфиденциальной информацией, сменными носителями и резервными копиями предусмотрена возможность одновременной интеграции мобил-рэка и оптического привода (ODD), что является уникальной конструктивной особенностью для устройств формата «все в одном». Моноблоки полностью совместимы с экосистемой российского программного обеспечения, включая операционные системы Astra Linux, РЕД ОС и «Альт».

«Выпуск моноблоков М44И и М74И на базе материнской платы "Ухта-3" стал логичным шагом в развитии линейки рабочих мест "Гравитон". Мы предложили рынку решение, сочетающее передовые возможности масштабирования памяти и накопителей с высокими стандартами аппаратной защиты данных. Возможность установки съемных дисков и оптического привода в едином эргономичном корпусе позволяет закрыть запросы государственных ведомств и корпоративных заказчиков при переходе на доверенные российские платформы», — отметил Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем компании «Гравитон».