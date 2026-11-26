ГК «Аквариус» представляет новый программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Объектное хранилище Aquarius», предназначенный для централизованного хранения и управления неструктурированными данными. Решение разработано для долгосрочного, безопасного и экономически эффективного хранения неограниченных объемов информации и подходит для создания и развития ИТ-инфраструктуры предприятий любого масштаба. Об этом CNews сообщили представители ГК «Аквариус».

ПАК «Объектное хранилище Aquarius» включен в реестр Министерства промышленности и торговли России. Это подтверждает российское происхождение продукта и открывает заказчикам возможность его применения на регулируемом рынке. В реестр внесены три комплекса, которые могут отличаться масштабом, функционалом и производительностью.

ПАК «Объектное хранилище Aquarius» построен по модульному принципу и включает аппаратную и программную составляющие.

Аппаратная часть базируется на серверах Aquarius AQserv T50 D224АС и коммутаторах Aquarius серий AQ-N3000, AQ-N5000 и AQ-N6000. Архитектура ПАК «Объектное хранилище Aquarius» обеспечивает высокую производительность и сохранность информации. Одним из основных принципов работы комплекса является принцип отказоустойчивости, который использует различные механизмы избыточности и хранения фрагментов данных на разных серверах системы.

Программная часть комплекса формирует объектное хранилище для большинства информационных систем, обеспечивая надежное хранение данных на нескольких площадках. Интеграционные возможности ПАК «Объектное хранилище Aquarius» позволяют организовать доступ к данным через стандартные протоколы (S3 API). Создание правил и процедур обеспечивает жизненный цикл объектов, позволяет отслеживать версионность и защиту от удаления. В функционал входят шифрование данных, аудит доступа, устранение дубликатов и автоматическое перемещение неиспользуемых данных в архив.

ПАК «Объектное хранилище Aquarius» поддерживает как вертикальное, так и горизонтальное масштабирование ресурсов. Это позволяет увеличивать емкость системы без необходимости миграции между носителями и обеспечивать хранение данных объемом до петабайт по мере роста потребностей бизнеса.