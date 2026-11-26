Компания Gigabyte представила игровой монитор Aorus Elite FO32U24G с диагональю 32 дюйма, разрешением 4K и OLED-панелью 4 поколения Tandem WOLED. Режим Dual Mode позволяет одним нажатием переключаться между разрешением 4K с частотой обновления 240 Гц для максимальной детализации и FHD с частотой 480 Гц для сверхбыстрого отклика в соревновательных играх. Монитор также поддерживает фирменные технологии настройки изображения, тактические игровые функции и механизмы защиты OLED-панели.

Панель 4 поколения Tandem WOLED гарантирует повышенную яркость и энергоэффективность, сохраняя глубокий черный цвет и высокую скорость отклика, характерные для OLED. Монитор обеспечивает пиковую яркость до 1500 нит в режиме HDR, охват цветового пространства DCI-P3 в 99,5% и соответствие стандарту DisplayHDR True Black 500. Технология Gigabyte HyperNits решает одну из распространенных проблем OLED-мониторов: в режимах HDR с высокой пиковой яркостью изображение может выглядеть слишком темным из-за ограничений, связанных со средним уровнем яркости кадра (APL). HyperNits гибко корректирует кривую EOTF, повышая яркость до 30% и сохраняя важные детали в светлых участках изображения.

Серия Aorus Elite расширяет спектр тактических игровых функций: Tactical Crosshair автоматически меняет цвет прицела с красного на зеленый и обратно, чтобы сделать его заметным на меняющемся фоне, а Tactical HUD позволяет перемещать ключевые области экрана в выбранную пользователем зону для быстрого доступа к важной информации.

Монитор FO32U24G оснащен встроенным KVM-переключателем, который позволяет управлять несколькими устройствами с помощью одного комплекта периферии, а также разъемом HDMI eARC для упрощенного подключения аудиосистем.

Для продления срока службы OLED-панели технология AI OLED Care Pro обеспечивает мониторинг ярких участков экрана в реальном времени, автоматическую очистку пикселей и интеллектуальные функции защиты, включая Adaptive Light, Auto Lock и Screen Privacy. Система охлаждения Cooling Force с усовершенствованной конструкцией на основе тепловых трубок помогает контролировать нагрев. На монитор предоставляется трехлетняя гарантия.

Модель FO32U24G дополняет линейку Aorus Elite OLED, в которую входят также 27-дюймовые мониторы FO27Q24G и FO27Q28G.