25 сотрудников «Зарубежцветмет» ежедневно заключают госконтракты, обмениваются корреспонденцией с субподрядчиками и обрабатывают обращения граждан. Чтобы ускорить рутинные операции, сотрудники начали использовать ГенИИ для подготовки аннотаций, проверки договоров, составления писем и протоколов совещаний. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Особенно востребованными оказались автоматические аннотации: нейросеть выделяет главное в многостраничных документах, поэтому специалистам не нужно готовить выжимку, а руководителю читать весь контент. ИИ также помогает юристам находить в договорах пункты, не относящиеся к предмету соглашения.

Компания самостоятельно подключила и настроила решение: внедрение заняло один день, еще четыре недели ушло на доработку запросов к ИИ. Теперь 25 сотрудников экономят около 10 человеко-часов в месяц.

ГенИИ уже входит в стандартную поставку Directum Lite, поэтому малый бизнес может использовать возможности LLM прямо в интерфейсе системы и без дополнительных затрат на ИИ-сервисы.