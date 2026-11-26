Компания Fix Price внедряет в свою работу ИИ-инструменты – как в магазинах, так и в офисе. Одним из таких проектов стал запуск корпоративной платформы Neoflex Neon, с помощью которой сотрудники без глубоких технических знаний могут самостоятельно создавать ИИ-агентов для помощи в выполнении повседневных задач. Технологическим партнером проекта выступает компания Neoflex. Об этом CNews сообщили представители Neoflex.

Доступ к платформе предоставлен всем сотрудникам офиса. Пользователи могут собирать ИИ-агентов в формате конструктора workflow, в том числе и совместно с коллегами, для решения общих задач. Также в рамках функционала платформы доступен чат – сервис для общения с различными моделями и агентами, созданными самими пользователями. С помощью чата они также могут собирать ИИ-ассистентов с нужным промптом, знаниями и инструментами.

Для популяризации использования платформы в Fix Price была разработана серия обучающих тренингов по созданию и использованию ИИ-агентов. Важно отметить, что платформа позволяет использовать ИИ в том числе для решения задач, содержащих конфиденциальную информацию, которую нельзя загружать в обычные нейросети.

«Мы строили Neoflex Neon как платформу, которая разворачивается в контуре заказчика и при этом не привязывает его к конкретному поставщику моделей – можно использовать LLM разных вендоров, в том числе российские, и менять их по мере изменения ландшафта. Одновременно платформа берет на себя всю рутину промышленной эксплуатации: единый каталог агентов компании, управление их жизненным циклом, права доступа, мониторинг, контроль соблюдения политик безопасности. Neoflex Neon открыт для доработок и развития силами специалистов заказчика, или совместными командами, что также повышает уровень гибкости для наших клиентов», — Станислав Руселевич, директор по развитию бизнеса Neoflex

«Уходящий 2026 г. стал для сети Fix Price во многом поворотным. Ранее мы успешно реализовали несколько крупных и во многом уникальных для рынка проектов с использованием AI. Теперь, помимо разработки новых решений, наш акцент сместился на обучение и мотивацию сотрудников сети к самостоятельной оптимизации своей работы. Многие коллеги из разных департаментов уже прошли один или несколько тренингов по ИИ, участвовали в AI-хакатоне, конкурсе проектов. Нам важно, чтобы люди видели в ИИ не своего врага, а лучшего помощника и использовали его возможности по максимуму», — Андрей Головкин, генеральный директор компании СРТ – генподрядчика Fix Price по ИТ.

Наиболее значимыми проектами Fix Price с использованием искусственного интеллекта являются системы аудио- и видеоаналитики в торговых залах, ИИ-контроль товаров и ценников, ИИ-ассистент для заведующих магазинов и трансформация системы документооборота. Компания на регулярной основе проводит встречи со внешними экспертами, в том числе с командой Сбербанка, расширяет число тренингов по использованию ИИ.