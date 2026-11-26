Yandex B2B Tech обновила аналитическую платформу DataLens Platform. Встроенный «Нейроаналитик» и внешние ИИ-агенты теперь помогают выполнять целую цепочку аналитических задач в рамках одного запроса — хранить, обрабатывать, анализировать и визуализировать. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

По оценкам Yandex B2B Tech, это поможет компаниям в два-три раза сократить объем ручной работы при подготовке данных и быстрее принимать решения. В планах руководства платформы — занять более 50% рынка в ритейле, финансах и производстве.

Встроенный «Нейроаналитик» и внешние ИИ-агенты DataLens Platform могут не только создавать графики, но и подключать разные источники, собирать и готовить данные для анализа по клику. Например, по запросу «подключи базу данных к единому Lakehouse-хранилищу, построй дашборд с динамикой продаж и ключевыми метриками» агент выберет подходящий способ подключения источника, соберет данные в хранилище и подготовит визуализацию с нужными метриками. Именно подготовка данных занимает значительную часть рабочего времени аналитиков. А по прогнозу Gartner, к 2027 г. ИИ-ассистенты в инструментах интеграции данных сократят объем ручной работы на 60%.

С помощью SDK, MCP-сервера и API компании могут интегрировать DataLens Platform в любые ИИ-сценарии работы с данными. Пользователи также могут работать с платформой из привычного интерфейса — например, «Алисы AI Про» для бизнеса, ChatGPT или Claude Code.

Для повышения точности ответов встроенного и внешних ИИ-агентов на платформе доступны навыки — персональные и командные инструкции, которые описывают предметную область, принятую в компании терминологию и правила работы с данными. Например, пользователи могут задать методику расчета внутренних метрик, которую агенты будут учитывать при построении дашбордов.

По оценке Ассоциации больших данных, рынок больших данных и ИИ в России в 2025 г. вырос на 20%, до 528 млрд руб. Рост смещается к ИИ-функциям, которые помогают не только визуализировать данные, но и интерпретировать их и поддерживать принятие решений.

«Компании годами инвестировали в сбор и хранение данных. Отдача от этих вложений во многом зависит от того, сколько сотрудников могут работать с накопленной информацией и насколько быстро они получают ответы на свои вопросы. ИИ позволяет сделать аналитику доступной более широкому кругу сотрудников и снизить нагрузку на профильных специалистов. Наша цель — дать бизнесу возможность решать больше аналитических задач без пропорционального увеличения ресурсов. При этом эффект от внедрения ИИ в аналитику нужно оценивать через конкретные бизнес-показатели: например, насколько быстрее компания может выявить снижение маржинальности, определить его причины и принять необходимые меры», — сказал Сергей Сошников, руководитель направления по развитию решений Data & Analytics, Yandex Cloud.

Ранний доступ к DataLens Platform уже получили более 50 компаний. Общедоступный релиз в формате SaaS-сервиса в Yandex Cloud запланирован на декабрь 2026 г. В 2027 г. в дополнение к облачной версии Yandex B2B Tech выпустит версии продукта для размещения в инфраструктуре заказчика и для гибридного сценария.