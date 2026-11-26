Content AI, российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов и обработки документов, и «ГрафТех», российский разработчик корпоративного ПО для создания технической и деловой графики, управления документами и совместной работы, договорились о технологическом сотрудничестве в развитии PDF-редактора ContentReader PDF и графического редактора технических и бизнес-схем «Автограф». Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Компании планируют обеспечивать совместимость продуктов и совершенствовать их функциональные возможности с учетом потребностей инженерных и проектных организаций. Сотрудничество позволит расширить возможности применения российского ПО для подготовки, редактирования и согласования технической документации.

ContentReader PDF и «Автограф» востребованы специалистами проектных, строительных, инжиниринговых и промышленных организаций и вместе покрывают полный цикл подготовки технической документации.

«Автограф» предназначен для создания, редактирования, стандартизации технических схем и деловой графики. ContentReader PDF обеспечивает дальнейшую комплексную работу с документами в формате PDF, включая объединение схем с руководством, чек-листами и актами в один файл, редактирование надписей и текста, конвертацию и сравнение.

Совместное использование редакторов позволяет организовать последовательную работу с технической документацией и деловой графикой на разных этапах подготовки. Инженеры сетей, специалисты по процессам и организационной структуре, технологи, ИТ-архитекторы могут создавать и корректировать ландшафт сети, планы помещений, технологические схемы в «Автографе» с помощью готовых шаблонов и библиотек. После завершения работы документ можно сохранить в формате PDF для передачи другим участникам проекта.

Далее специалисты могут продолжить работу с полученным файлом в ContentReader PDF: добавить или изменить текстовые пояснения и надписи, оставить комментарии. После утверждения документа редактор позволяет подписать его электронной подписью, установить пароль на открытие или редактирование.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет обеспечение технологической совместимости продуктов. Компании договорились проводить совместное тестирование при выпуске новых версий и проверять корректность передачи и обработки документов. Особое внимание будет уделяться сохранению графических элементов, текстовых обозначений и других компонентов технической документации при экспорте в PDF из «Автографа» и последующей работе с файлами в ContentReader PDF.

Кроме того, партнеры планируют совместно прорабатывать сценарии использования продуктов. Результаты этой работы будут учитываться при дальнейшем развитии функциональных возможностей ContentReader PDF и «Автографа» с учетом требований инженеров, проектировщиков и конструкторов.

«Мы уделяем большое внимание развитию возможностей ContentReader PDF для работы с инженерной и проектной документацией. Сотрудничество с «ГрафТех» позволит нам более детально учитывать особенности профессиональных задач специалистов этой отрасли и адаптировать свой продукт под наиболее востребованные сценарии», — сказала руководитель отдела по работе с партнерами Content AI Ирина Семшова.

«Мы видим устойчивый спрос со стороны предприятий на российские продукты, которые решают смежные задачи и корректно работают друг с другом. Сотрудничество с Content AI позволит предложить заказчикам понятный сценарий совместного использования продуктов, расширит возможности обеих партнерских сетей и поможет точнее отвечать на потребности промышленных, инжиниринговых и проектных организаций», — отметил заместитель генерального директора по стратегическим проектам компании «ГрафТех» Ярослав Пашенцев.

ContentReader PDF и «Автограф» включены в Единый реестр российского программного обеспечения и доступны для работы в Windows и отечественных операционных системах на базе Linux, в т.ч. Astra Linux, «Ред ОС», «Альт». Совместное использование ContentReader PDF и «Автографа» позволит предприятиям выстраивать процессы подготовки и согласования инженерной документации на базе отечественных программных продуктов.