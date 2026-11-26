«Лаборатория Касперского» представила обновление портала Kaspersky Threat Intelligence Portal, который объединяет знания «Лаборатории Касперского» о киберугрозах в одном месте. В нем существенно расширились возможности использования искусственного интеллекта для анализа данных об угрозах. Теперь ИБ-специалисты смогут получать краткие выдержки информации по результатам их запросов с помощью ИИ-ассистента Kaspersky Investigation and Response Assistant (KIRA). Это позволит быстрее обрабатывать большие объёмы данных и снизить количество ручной работы. Кроме того, стало проще подключать сторонние ИИ-приложения благодаря поддержке протокола MCP. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

ИИ-саммари человекочитаемых данных об угрозах. Во время работы, например анализа инцидентов или активности злоумышленников, ИБ-специалистам часто приходится обрабатывать сотни индикаторов компрометации (IoC), а также читать объёмные отчёты об угрозах. Теперь ИИ-ассистент KIRA по одному клику превращает массив человекочитаемых данных в краткую и понятную выдержку. Это позволяет сократить количество информации, которую нужно изучать вручную по каждому индикатору, и быстро сориентироваться, на что стоит обратить внимание и проанализировать более детально.

Новый инструмент автоматически обрабатывает доступную информацию при запросе в сервисе Kaspersky Threat Lookup и собирает полезные сведения для ИБ-специалистов по заданным критериям из всех источников, например индикаторы компрометации (IoC) и правила обнаружения. ИИ-саммари существенно снижает нагрузку на ИБ-специалистов, в том числе упрощает работу с данными об угрозах для менее опытных сотрудников. Для каждого блока «Лаборатория Касперского» определила исходные наборы данных, на основе которых создаётся отчёт, — это позволяет сократить время проверки и при этом представить необходимый для анализа контекст.

ИИ-суммаризация и возможности поиска также доступны для индикаторов компрометации, выявленных в ходе поиска на основе открытых источников информации (OSINT). Это позволяет ИБ-специалистам получить максимально подробную информацию, связанную с интересующим их объектом, приоритизировать её, а также узнать список ресурсов с релевантными сведениями.

Упрощенная интеграция сторонних ИИ-сервисов. Благодаря интеграции через протокол MCP организации смогут напрямую подключать собственные или сторонние ИИ-приложения к Kaspersky Threat Intelligence Portal. В отличие от классического API, подключение через MCP специально разработано для того, чтобы ИИ-модели могли выполнять гибкие динамические запросы и получать доступ к внешним данным об угрозах, когда это необходимо. Такая интеграция позволит предоставлять корпоративным ИИ-приложениям доступ в режиме реального времени к глобальной аналитике «Лаборатории Касперского», чтобы выстраивать более качественные автоматизированные рабочие процессы, а также проводить гибкий анализ угроз.

«Развивая портфолио сервисов Kaspersky Threat Intelligence, мы фокусировались на качестве предоставляемых данных. На протяжении почти 30 лет мы создавали прочный фундамент для того, чтобы создавать продукты высочайшего класса в том числе используя возможности ИИ и машинного обучения для сбора и классификации данных об угрозах. Теперь наши пользователи смогут в полной мере ощутить все эти преимущества на практике. Ключевое, что позволяют сделать новые ИИ-функции, сократить время между получением информации и решением, как на нее отреагировать. ИБ-специалисты смогут делать меньше ручной работы и сосредоточиться на более сложных вещах, связанных с кибербезопасностью. В конечном счете организации смогут укрепить свою защиту и получить максимальный эффект от инвестиций в аналитику угроз», — сказал Александр Мазикин, руководитель направления развития продуктов класса Threat Intelligence в «Лаборатории Касперского».

Пользователи могут использовать новые ИИ-функции по стандартной лицензии Kaspersky Threat Lookup, которая включает стандартную квоту запросов. При необходимости организации могут расширить возможности и увеличить число запросов.