Восемь из десяти россиян (80%) убеждены, что в важных вопросах, например в медицине или финансах, искусственный интеллект должен помогать человеку, но не принимать решения за него. Еще 13% готовы доверить нейросетям интеллекту простые задачи, оставив решение сложных людям. Лишь 2% допускают самостоятельное принятие решений нейросетями при условии, что их надежность проверена, показал совместный опрос Сбербанка и медиахолдинга Rambler&Co. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Респонденты неоднозначно относятся к влиянию искусственного интеллекта на повседневную жизнь. Так, 43% респондентов ожидают, что в ближайшие пять лет из-за нейросетей жить станет сложнее. При этом более четверти опрошенных считают, что ИИ сделает удобнее отдельные повседневные дела, а еще 13% рассчитывают на более заметные положительные изменения.

Повысить доверие к нейросетям помогла бы прежде всего возможность в любой момент обратиться к живому специалисту — этот вариант выбрали 37% опрошенных. Для 25% важно, чтобы ИИ объяснял причины своих ответов, а 24% хотели бы видеть опубликованные результаты независимых проверок нейросетей. Еще 14% считают необходимым, чтобы разработчики открыто рассказывали о принципах работы моделей и их совершенствовании.

Наибольшую пользу от применения искусственного интеллекта участники исследования видят в науке. Почти треть (30%) рассчитывают, что нейросети ускорят исследования и открытия. На втором месте медицина: 27% респондентов считают, что ИИ поможет быстрее и точнее ставить диагнозы. Далее следуют польза от применения технологий в развитии городов и транспорта (13%), экологии (12%), сохранении культурного наследия (10%) и образования (8%).

Среди возможностей нейросетей наиболее востребованной оказалась автоматизация рутинных задач и процессов — её выбрали 43% участников опроса. Еще 24% хотели бы использовать ИИ для анализа данных и подготовки отчетов, 13% — для работы с текстами, включая письма, презентации и документы. Создание изображений, видео и презентаций, а также программирование и работа с кодом набрали по 10%.

При этом большинство участников исследования заинтересованы в повышении собственных навыков работы с искусственным интеллектом. Бесплатные онлайн-курсы и видеоуроки предпочли бы 32% опрошенных, программы на работе или в учебном заведении — 19%. Еще 12% выбрали профильные конференции, а 11% — занятия в библиотеках, МФЦ или центрах для старшего поколения. При этом 26% рассчитывают освоить возможности нейросетей самостоятельно.

Опрос «Нейросети и общество: польза, доверие и навыки» проходил с 13 по 18 ноября 2026 г. на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. В нем приняли участие более 2 тыс. интернет-пользователей.