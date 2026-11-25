Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала распространение нового вредоносного приложения для Android-устройств RatHat. В этом трояне удаленного доступа активно используется ИИ – модель Gemini от Google – для адаптации работы вредоносного ПО на разных языках. Об этом CNews сообщили представители F6.

Технические возможности RatHat позволяют атаковать пользователей любых финансовых сервисов по всему миру. В октябре 2026 г. F6 Fraud Protection зафиксировал около 10 скомпрометированных мобильных устройств в России и Белоруссии, на которых был установлен троян. Исследованный F6 образец RatHat распространялся под видом приложения новой социальной сети, но замаскировать его можно под любое приложение.

Восточный акцент

В сентябре 2026 г. специалисты департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 зафиксировали распространение с помощью фишинговых веб-сайтов нового вредоносного приложения для Android-устройств RatHat. Это новый троян удаленного доступа, в котором активно используется ИИ – модель Gemini от Google. Предположительно, RatHat создан китаеязычными разработчиками.

Впервые об этом трояне сообщили исследователи компании Zimperium. Для России статус новой угрозы, нацеленной на пользователей финансовых сервисов, довольно быстро сменился с «вероятной» на «ожидаемую». В октябре 2026 г. F6 Fraud Protection зафиксировал около 10 скомпрометированных мобильных устройств в России и Белоруссии, на которых был установлен RatHat.

Может показаться, что это всего лишь единичные случаи. Но именно так обычно начинаются кампании с использованием новых видов вредоносного ПО для Android, которое киберпреступники используют для атак на банковских клиентов.

Например, между первым применением вредоносных версий NFCGate в Европе (в ноябре 2023 г.) и первыми успешными атаками на клиентов банков в России (в августе 2024 г.) прошло девять месяцев. Между первым публичным упоминанием вредоносного приложения SuperCard в связи с атаками в Италии и первой атакой с его применением в России в мае 2025 г. прошло меньше месяца.

Далеко не все новые угрозы закрепляются в арсенале киберпреступников, которые действуют против российских пользователей, но большинство из них – как, например, Mamont, Falcon, RedWing и тот же NFCGate – наносят значительный вред клиентам банков. Достаточно вспомнить, что ущерб от применения трояна Mamont в России всего за лишь за один месяц составлял как минимум 150 млн руб.

От заражения Android-устройства вредоносным приложением до его применения для атаки на финансовые сервисы и проведения злоумышленниками несанкционированных денежных операций может пройти длительное время. Так что нельзя исключать, что операторы RatHat ждут своего часа, чтобы проверить российские банки на прочность.

Специалисты F6 Fraud Protection подробно разобрали принципы работы нового Android-трояна и его технические особенности.

Выбор целей не ограничен

Каждый новый Android-троян, который разрабатывают злоумышленники, опаснее предыдущего. Главное, что отличает RatHat от подобных вредоносных приложений – с помощью ИИ он предоставляет операторам ВПО возможность атаковать пользователей любых финансовых сервисов по всему миру: выбор целей для атак ничем не ограничен.

Исследованный F6 образец RatHat распространялся под видом приложения новой социальной сети, но замаскировать его можно под любую программу – достаточно указать название и добавить иконку.

Для работы RatHat разработчик использовал модель gemini-2.5-flash-lite, к которой приложение обращается через API. Нейросетевые инструменты в приложении применяются, например, для адаптации работы вредоносного ПО на прошивках Android-устройств на разных языках, поиска нужного элемента банковских или системных приложений на экране зараженного устройства.

Особо опасным приложением RatHat делает и необычно высокий уровень привилегий, которые способен получить троян на зараженном устройстве. С ними вредоносное ПО получает доступ к камере, микрофону, экрану устройства и другие данным практически незаметно для пользователя. Весь процесс предоставления разрешений выглядит как быстрое переключение окон и длится несколько секунд таким образом, что пользователь не успевает заметить происходящее.

Приложение умеет похищать с устройства почти любые данные, но этим его возможности не ограничиваются. RatHat может подменять данные на устройстве – например, если пользователь планирует выполнить перевод по банковским реквизитам. Троян может маскироваться под другие приложения – для этого он меняет название и иконку на экране устройства, например, на Google Chrome – или вовсе стать «невидимым» на рабочем пространстве экрана. Также разработчики предусмотрели возможность сокрытия ВПО для обхода антифрод-систем.

«Атаки с использованием RatHat открывают новый вектор для мошеннических схем. Возможности вредоносного ПО могут привести к ситуации полной потери контроля пользователя над собственным устройством. Злоумышленник, в свою очередь, получает возможности не только для кражи персональных данных, но и для противодействия с антивирусными программами и антифрод-системами банковских приложений – вплоть до выполнения сброса устройства до заводских настроек для сокрытия следов преступления», – сказал Дмитрий Ермаков, руководитель департамента Fraud Protection компании F6.

Рекомендации специалистов F6 для пользователей

Не общайтесь в мессенджерах с неизвестными, кем бы они ни представлялись.

Не устанавливайте приложения по рекомендациям незнакомцев, по ссылкам из СМС, сообщений в мессенджерах, писем и подозрительных сайтов. Устанавливайте приложения только из официальных магазинов приложений, таких как RuStore. Перед установкой обязательно проверяйте отзывы о приложении, обращайте особое внимание на негативные отзывы — это поможет определить фейковые и потенциально опасные программы.

Если вам предлагают установить или обновить приложение банка и присылают ссылку, позвоните на горячую линию, указанную на официальном сайте банка, и уточните, действительно ли полученное вами предложение исходит от банка.

Не предоставляйте чувствительных разрешений приложениям, если не понимаете, с какой целью приложение его запрашивает. Особое внимание рекомендуется обратить на разрешение на доступ к службе Accessibility («Специальные возможности»).

В случае, если устройство ведет себя подозрительно, а на экране сами собой открываются и закрываются окна приложений, рекомендуется отключить доступ в сеть (Wi-Fi и мобильный интернет) для устройства и извлечь SIM-карты.

Рекомендации специалистов F6 для подразделений информационной безопасности банков

Реализовать меры по выявлению приложений, имеющих доступ к службам Accessibility.

Реализовать меры выявления наличия активных adb-подключений к устройству (в том числе беспроводных).

Реализовать меры по выявлению использования настройки беспроводной отладки.

Реализовать меры использования средств автоматизации.

Реализовать меры по выявлению признаков недавнего снижения уровня защищенности Android-устройства.

Защититься от подобных операций банкам помогают антифрод-решения с анализом сессионных и поведенческих данных, а также технологии выявления подозрительной активности, способные анализировать как отправителя, так и получателя платежа.