«Яндекс» начал точнее оценивать, какие места показа рекламы в РСЯ — сети площадок для продвижения — приносят результат бизнесу. Раньше алгоритмы анализировали эффективность на уровне страниц сайта или разделов приложения, теперь — каждого конкретного рекламного места. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса»

Обновление коснулось в первую очередь веб- и app-инвентаря сети — а это более 65 тыс. сайтов и приложений. Тесты показали, что благодаря внедрению уже до 40% кликов по рекламе на этом инвентаре перераспределяется на места с более высокой бизнес-эффективностью для рекламодателя. В сервисе для продвижения «Директ» новая система оценки качества уже работает по умолчанию для всех рекламных кампаний, предназначенных для показа на площадках РСЯ.

Метрика качества рекламного места складывается из совокупности различных показателей, важных для рекламодателя, в том числе: как часто пользователи после перехода совершают целевые действия, насколько они вовлечены и есть ли признаки накруток или действий ботов.

«Наша рекламная сеть исторически включает очень разнообразный инвентарь, и бизнес-эффективность разных площадок под разные кампании может сильно отличаться. Мы стремимся к тому, чтобы стоимость трафика соответствовала его реальной отдаче для бизнеса, и рекламодатель получал больше результата в рамках своего бюджета. Поэтому мы начинаем оценивать влияние на бизнес-метрики каждого конкретного рекламного места», - сказал Олег Иванов, директор по развитию продуктов «Рекламной сети Яндекса».

Новая метрика качества оценивает не только бизнес-эффективность места показа, но и становится дополнительным сигналом для модерации площадок РСЯ и защиты от фрода — и в этих направлениях тоже произошли изменения, ставшие частью большого продуктового обновления в рекламной сети «Яндекса».

Время модерации партнерского инвентаря сократилось вдвое по сравнению с предыдущим годом — это ускоряет выход на монетизацию для добросовестных площадок и быстрее открывает рекламодателям доступ к новым проверенным площадкам. За первое полугодие 2026 г. модерация не допустила к рекламной монетизации более 25 тыс. сайтов и приложений.

Доля фродовых заявок в первом полугодии 2026 г. снизилась в четыре раза по сравнению с первым полугодием 2025 г. — рекламный бюджет точнее распределяется на тех, кто может стать клиентом. «Яндекс» усложнил роботам путь на сайт рекламодателя: для подозрительного трафика появляется капча или реклама перестает показываться. Система быстрее отличает случайные клики — например, когда пользователь задевает объявление непреднамеренно. Во II квартале 2026 г. точность такой фильтрации выросла в два раза год к году.

Также рекламодатели могут управлять размещением рекламы в мобильных приложениях с помощью корректировок на уровне категорий. Вместо того, чтобы исключать отдельные площадки, рекламодатели теперь могут повышать приоритет нужных категорий мобильных приложений или ограничивать показы в тех, которые не соответствуют задачам продвижения.

Инвестиции рекламодателей в продвижение в РСЯ увеличиваются, и это напрямую отражается на доходах площадок сети: по итогам третьего квартала выплаты партнерам выросли на 10% год к году.