Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) выпустила программное обеспечение версии 4.1 для моделей TATLIN.AFA и TATLIN.UNIFIED Gen2. В релизе добавлены технологии асинхронной репликации и компрессии. Они повышают надежность хранения информации и помогают эффективнее использовать дисковое пространство. Кроме того, была расширена поддержка современных протоколов передачи данных и добавлены новые инструменты управления.

Одна из ключевых особенностей версии 4.1 — поддержка асинхронной репликации. Технология позволяет создавать и поддерживать консистентные копии данных на удаленном массиве, что снижает риск потери критически важной информации и обеспечивает быстрое восстановление сервисов в случае сбоя или аварии на основном ЦОД. Функция не требует отдельной лицензии и поддерживает кросс-модельную совместимость. Репликацию можно настроить между системами TATLIN.AFA и TATLIN.UNIFIED Gen2 и будущими СХД TATLIN. Это помогает гибко планировать развитие инфраструктуры, защищая существующие инвестиции, а также использовать репликацию для миграции данных между разными моделями без длительного простоя.

Сергей Воинцев, продуктовый менеджер СХД TATLIN:

«Релиз v4.1 систем хранения TATLIN.AFA и TATLIN.UNIFIED Gen2 — одно из самых насыщенных обновлений в истории линейки СХД TATLIN. Новая функциональность фактически меняет подходы к проектированию и эксплуатации инфраструктуры хранения данных».

Релиз 4.1 также дополнил функциональность TATLIN.AFA новым механизмом гарантированной производительности. Он страхует систему от резкого падения скорости при высоких нагрузках и нештатных ситуациях. При отказе одного из контроллеров снижение производительности составляет не более 5%, что позволяет критически важным бизнес-приложениям продолжать работу без сбоев. В результате TATLIN.AFA демонстрирует уровень отказоустойчивости, сопоставимый с зарубежными четырехконтроллерными системами.

Другое важное обновление релиза — это инлайн-компрессия. Технология оптимизирует использование дисковой емкости и снижает затраты на хранение за счет сжатия данных «на лету». Функция оказывает минимальное влияние на производительность систем, что подтверждено внутренними тестами и отзывами пилотных заказчиков. Для TATLIN.UNIFIED Gen2 компрессия доступна бесплатно, но потребует перехода на новый тип пулов хранения. Для TATLIN.AFA она предоставляется по лицензии, однако первые 10 ТБ данных доступны бесплатно — это позволит заказчикам оценить преимущества технологии на практике. При этом включить компрессию можно и в ранее созданных пулах после обновления ПО до версии 4.1 и установки лицензии.

Кроме того, для TATLIN.AFA реализована поддержка высокоскоростного протокола NVMe/RoCE, раскрывающего весь потенциал All-NVMe-систем и обеспечивающего минимальную задержку при максимальной пропускной способности. По данным внутреннего тестирования со смешанной нагрузкой, использование NVMe/RoCE на пиковых значениях повышает производительность на 40% и снижает задержки на 30% по сравнению с Fibre Channel. Для построения законченных NVMe/RoCE-решений систему можно дополнить коммутаторами YADRO KORNFELD с подтвержденной совместимостью и единым планом развития.

Для TATLIN.UNIFIED Gen2 в свою очередь расширены возможности файлового доступа (NAS). В системе появились квоты для пользователей и групп, управление сессиями по протоколам SMB и NFS, а также просмотр прав доступа и списков ACL непосредственно в интерфейсе управления. Эти инструменты упрощают ежедневное администрирование и ускоряют проведение аудита безопасности. Кроме того, администраторы получили возможность переключать активный контроллер файлового сервиса через WebUI и CLI с сохранением активных подключений, что позволяет проводить плановые работы на СХД без остановки сервисов.

Версия 4.1 уже успешно прошла внешнее тестирование на площадках заказчиков и партнеров. В ходе пилотных проектов специалисты подтвердили стабильность, надежность работы релиза и эффективность новых функций в реальных инфраструктурах.

Михаил Косцов, руководитель практики вычислительной инфраструктуры, СХД и СРК К2Тех:

«В лаборатории К2Тех мы протестировали обновленную TATLIN.AFA, чтобы оценить, насколько система отвечает бизнес-требованиям заказчиков, в том числе при использовании протокола NVMe/RoCE. Под нагрузкой СХД выполняла около миллиона операций чтения и записи в секунду при средней задержке менее миллисекунды, показав лучшие результаты при использовании нового протокола доступа. В ходе проверки отказоустойчивости система сохраняла работоспособность во всех проверенных сценариях. Полученные результаты позволяют рекомендовать TATLIN.AFA для высоконагруженной ИТ-инфраструктуры крупных компаний, где критически важным приложениям нужен быстрый и стабильный доступ к данным. Развитие линейки СХД, асинхронной репликации и компрессии расширяет возможности реализации сценариев катастрофоустойчивости и повышает эффективность использования дискового пространства».

Новая функциональность релиза v4.1 доступна для демо-тестирования. Подробнее ознакомиться с обновлениями, а также получить консультацию экспертов и оставить заявку на тестирование СХД можно на сайте.