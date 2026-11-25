Российский разработчик ПО для операторов связи VAS Experts представил анализ нового класса угроз для сетей операторов: атак, которые начинаются внутри сети, с зараженных устройств абонентов. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

За последний год ботнеты из домашних устройств выросли многократно. Значительная часть атакующих устройств находится в сетях российских операторов: это камеры видеонаблюдения, домашние роутеры, Android-приставки и сетевые хранилища абонентов. По оценке VAS Experts, каждое такое устройство может генерировать десятки и сотни Мбит/с и до 150 тыс. пакетов в секунду. Первыми страдают не цели атак, а аплинк оператора, его сетевое оборудование и остальные абоненты.

«Годами операторы строили защиту вокруг входящего трафика. Сегодня этого недостаточно, поскольку атакующий трафик рождается у собственных абонентов, и периметр его не видит. Признаки ботнета внутри сети — короткие маяки к управляющим серверам, сканирование, подбор паролей. В общем объеме трафика их не заметить. Остановить рост числа зараженных устройств оператор не может. Но он может вовремя их увидеть и принять меры, чтобы не было слишком поздно, когда ботнет активируется», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

В начале 2026 г. специалисты компании зафиксировали новый паттерн атак на CG-NAT операторов. Ботнеты стали использовать режим Full Cone NAT, который необходим для работы онлайн-игр и P2P-сервисов. Из-за этого резко росла нагрузка на оборудование трансляции адресов. VAS Experts оперативно выпустила обновление СКАТ с оптимизированной обработкой трансляций и добавила в CG-NAT защиту от атак на исчерпание NAT-пула. По словам компании, этот случай показал важную закономерность: под удар раньше канала попадают узлы, которые хранят состояние сессий, — CG-NAT и BRAS.