ГК InfoWatch в рамках нового цикла обновлений продуктов по защите данных выпустила коммерческий релиз DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor 7.16 с усовершенствованным Единым агентом 7.21. В обновлении расширен функционал защиты конфиденциальных данных: система стала эффективнее контролировать потоки информации и покрывает актуальные каналы коммуникации. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Одно из важных нововведений — приостановка отправки почтового сообщения, содержащего конфиденциальную информацию, с запросом пользователя на подтверждение данного действия. При срабатывании политики безопасности перехватчик на шлюзе задерживает передачу письма. Пользователь получает запрос на подтверждение намерения отправки и возможность самому отменить отправку. Это помогает предотвращать ошибочные отправки чувствительных данных и снижает нагрузку ИБ-персонала на разбор событий из карантина.

Расширен контроль актуальных каналов коммуникации: на ОС на базе Linux стала доступна возможность блокировки по результатам контентного анализа средствами универсального перехватчика. Добавлен перехват файлов в веб-версии WhatsApp на Linux-агентах. Появилась возможность выбора определенных веб-ресурсов для перехвата трафика только с них, а также импорт и экспорт списка веб-ресурсов и правил перехвата для быстрого масштабирования настроек на другие инсталляции InfoWatch Traffic Monitor.

Cписок всех серверов теперь доступен в Центре администрирования — это упрощает работу с несколькими инсталляциями InfoWatch Traffic Monitor в режиме «одного окна». Кроме того, появилась автоблокировка событий в карантине по таймауту: если ИБ-специалист не успел принять решение за определенное время, событие автоматически блокируется. Это позволяет избежать накопления неактуальных событий.

С выходом обновления продолжается развитие возможностей продукта для решения задач по защите конфиденциальных данных, которые могут использоваться сотрудниками при работе с внешними ИИ-сервисами. Новая база контентной фильтрации «Искусственный интеллект» содержит специализированные словари, характерные для взаимодействия с генеративными ИИ-моделями. Это минимизирует распространение «теневого ИИ» и позволяет контролировать обмен информацией сотрудников с публичными ИИ-моделями.

«Новые возможности InfoWatch Traffic Monitor 7.16 закрывают сразу несколько задач, с которыми ИБ-службы сталкиваются каждый день. Приостановка отправки сообщения, содержащего конфиденциальную информацию, с запросом на подтверждение этого действия дает сотруднику возможность проконтролировать себя и остановить ошибочную отправку до того, как данные покинут ИТ-периметр компании. Расширение контроля мессенджеров и веб-трафика позволяет усилить контроль за каналами обмена информацией, которые сотрудники используют повседневно. В итоге заказчик получает управляемую и адаптивную систему защиты данных без дополнительной нагрузки на ИБ-команду», — отметил директор по инновациям и продуктовому развитию ГК InfoWatch Андрей Арефьев.