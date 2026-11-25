Российские исследователи разработали метод, который позволяет точнее оценивать надежность секретных ключей, передаваемых по квантовому каналу связи между спутником и наземной станцией. Способ учитывает несовершенства принимающего оборудования и сокращает время расчётов более чем в 60 раз по сравнению с численными методами. Об этом CNews сообщил представитель Университета МИСИС.

Квантовое распределение ключей — технология, которая позволяет двум пользователям создать общий секретный ключ для шифрования сообщений. В отличие от традиционных методов криптографии, её безопасность основана на законах квантовой физики: попытка перехватить передаваемые данные оставляет следы, которые можно обнаружить. Одно из перспективных направлений развития этой технологии — передача квантовых ключей между спутниками и наземными станциями. Однако для её практического применения необходимо учитывать особенности реального оборудования. В частности, принимающие детекторы — устройства, регистрирующие отдельные фотоны, — могут работать с разной эффективностью.

Такая неравномерность создаёт потенциальную уязвимость: злоумышленник может воспользоваться различиями в работе оборудования и получить дополнительную информацию о передаваемом ключе. Особенно важно учитывать этот фактор в спутниковых системах, где после запуска аппарата на орбиту практически невозможно заменить или перенастроить его компоненты.

Исследователи Университета МИСИС, Брауншвейгского технического университета и спин-офф Российского квантового центра «КуСпэйс Технологии» предложили математический способ оценивания количества информации, которая потенциально может стать доступна перехватчику из-за несовершенства детекторов. На основе этих расчётов система определяет, какую часть первоначально сформированного ключа необходимо дополнительно сократить, чтобы сохранить его секретность. Этот этап называется усилением секретности: из исходной последовательности битов формируется более короткий ключ, о котором постороннему известно ещё меньше. Благодаря этому учёные смогли заменить длительные вычисления готовой аналитической формулой.

«Главная особенность разработки — возможность проводить расчёты даже при значительной разнице в характеристиках детекторов, которые принимают фотоны. Мы проверили метод на данных эксперимента по квантовой связи между китайским спутником "Мо-Цзы" и наземной станцией в Звенигородской обсерватории Института астрономии РАН. В системе используются четыре детектора, эффективность которых различается в 2,7 раза: от 5,4 до 14,6%. Прежние аналитические методы не позволяли рассчитать секретный ключ для таких условий», — сказал инженер научного проекта лаборатории квантовых информационных технологий НИТУ МИСИС, к.ф.-м.н. Александр Хмелев.

Метод проверили на данных 220-секундного сеанса спутниковой связи. За это время детекторы зарегистрировали около 4,96 млн сигналов. После отбора подходящих данных получилась последовательность длиной около 2,49 млн бит, из которой, согласно расчётам, можно сформировать секретный ключ длиной 271670 бит.

Новый метод выполнил расчёт менее чем за секунду. Для сравнения, численный подход, использованный в исследовании, потребовал более 100 секунд и дал близкую оценку — 277100 бит. Таким образом, разработка позволяет значительно ускорить расчёт длины секретного ключа без существенного изменения результата. Это особенно важно для спутниковой связи, где время обмена данными ограничено периодом, в течение которого спутник находится в зоне видимости наземной станции. Подробности исследования опубликованы в журнале Entropy (Q2).

«Практическая реализация квантовой связи неизбежно связана с несовершенствами оборудования. Даже небольшие различия в характеристиках детекторов могут повлиять на безопасность передачи данных. Предложенный нами метод позволяет учитывать такие особенности при обработке экспериментальных результатов и точнее оценивать длину секретного ключа. Это особенно важно для спутниковых систем, поскольку после запуска аппарата изменить установленное на нём оборудование уже невозможно», — отметил исследователь лаборатории квантовых коммуникаций НИТУ МИСИС Егор Ивченко.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант №25-22-00342).