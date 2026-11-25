Оператор платного ТВ в России «Триколор» объявил о расширении возможностей спутниковых телеканалов. Компания представила новый продукт AMS (Advertising Management System), который позволит рекламодателям перейти от массового охвата к адресной коммуникации со зрителями, управлять частотой показов и повышать эффективность кампаний. Презентация состоялась на фоне прогнозирования роста рынка телевизионной рекламы в 2027 г. на 5-10%.

«Триколор» запускает новое технологическое решение для персонализации рекламы. С его помощью оператор и рекламодатели смогут показывать рекламу не всей аудитории сразу, а только выбранным группам: демонстрацию на спутниковых телеканалах можно настроить по географическим и социально-демографическим признакам зрителей, привычкам просмотра и типу оборудования. Компания разделила клиентскую базу на сотни сегментов, чтобы максимально эффективно использовать ресурсы и сократить затраты на неперспективные группы потребителей рекламы.

«Изначально мы создавали систему AMS для взаимодействия с нашей абонентской базой в части клиентских коммуникаций, но уже в ходе тестов стало понятно, что наш новый продукт прекрасно работает и его можно масштабировать и предлагать нашим рекламодателям. Сегодня "Триколор" фактически меняет саму модель рекламы на спутниковом телевидении. Технологическая сложность этого решения заключается в том, что мы переносим инструменты персонализации, привычные для цифровой среды, на спутниковые телеканалы. Вместо одинакового рекламного сообщения для миллионов зрителей рекламодатель получает возможность обращаться к конкретным сегментам аудитории, управлять частотой контактов, выбирать оптимальный формат и определять приоритет показов», — сказал директор по маркетингу «Триколора» Михаил Гринь.

Важным преимуществом AMS станет управление частотой рекламных контактов. Рекламодатели смогут контролировать количество показов одному зрителю «Триколор», снижая риск рекламного перенасыщения и баннерной слепоты. А это, в свою очередь, повысит качество контакта с целевой аудиторией.

В рамках AMS предусмотрены 15-минутные рекламные слоты, в каждом из которых может размещаться не более пяти рекламных сообщений. Помимо традиционных баннеров, рекламодателям будут доступны короткие видеоформаты продолжительностью 10–15 секунд. Сочетание статичных и динамичных рекламных сообщений позволит брендам выбирать формат в зависимости от маркетинговых задач, повышать заметность коммуникации и разнообразить рекламные кампании.