RuDB – российская полностью бесплатная СУБД с открытым исходным кодом, включена в реестр российского ПО Минцифры России (реестровая запись № 36028 от 11.11.2026 г.). Об этом CNews сообщили представители Ассоциации разработчиков СУБД.

Включение в реестр подтверждает соответствие продукта стандартам импортозамещения и требованиям законодательства России. Это позволяет использовать RuDB в органах государственной власти, госкорпорациях и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Учреждения социальной сферы – школы, ВУЗы, больницы и поликлиники – могут внедрять и эксплуатировать СУБД без каких-либо лицензионных отчислений и функциональных ограничений.

«Включение RuDB в реестр российского ПО позволяет рассматривать данную СУБД как российскую национальную замену для классического PostgreSQL, полностью бесплатную и открытую для использования всеми категориями пользователей, включая социально значимые учреждения», – сказали в Ассоциации разработчиков СУБД.

Главное о RuDB

Open Source без лицензионных платежей: исходный код открыт, а использование СУБД бесплатно для любых задач, включая государственные информационные системы (ГИС).

Отсутствие зависимости от разработчика: исключительные права принадлежат некоммерческой Ассоциации разработчиков СУБД, что обеспечивает устойчивое развитие платформы независимо от интересов отдельных вендоров.

Ускоренная миграция с Oracle Database: встроенная поддержка ключевых DBMS- и UTL- пакетов позволяет переносить прикладную логику с минимальным рефакторингом кода.

Работа с широким набором бизнес-приложений, включая «1С»: для корректной работы российских приложений на RuDB не требуется каких-либо дополнительных патчей.

Встроенная in-memory компонента, позволяющая многократно ускорить производительность ряда операций.

Совместимость с отечественными ОС: доступны готовые сборки под Astra Linux 1.8, ALT Linux 11, «ОСнова» 3.1, а также Ubuntu 24.04 LTS.