IRB Family, франчайзи «Ростикс», внедрила в поддержке ресторанов бота на базе искусственного интеллекта, созданного на основе экосистемы Sherpa Robotics. Бот принимает обращения менеджеров ресторанов в мессенджере, сам определяет тип проблемы, собирает нужные данные и создаёт заявку для технических специалистов. Об этом CNews сообщил представитель Sherpa Robotics.

По пилотным типам обращений бот обрабатывает более 60% заявок без участия оператора колл-центра. При плане в 30% это значительно выше ожиданий заказчика.

«Интернэшнл Ресторант Брэндс» (IRB) – франчайзи «Ростикс». Сеть из более чем 750 ресторанов быстро расширяется, новые рестораны открываются в разных городах и регионах России.

В связи с расширением сети ресторанов IRB растут затраты на работу операторов первой линии. При этом остается человеческий фактор: неточности в классификации обращений, задержка в ответе оператора. Для ресторана быстрого питания – это часто упущенные продажи и негатив гостя.

Например, если возникают проблемы со всеми микрофонами на линии «Драйв» (заказ из авто) или со всеми киосками – это резкое снижение скорости обслуживания и отток гостей. В таких случаях нужен отклик не за минуты, а за секунды.

Стартовали осторожно. Из примерно 300 типов обращений в бот подключили шесть, а сам бот запустили в нескольких десятках ресторанов.

Сейчас к нему подключены все рестораны, и примерно каждое второе обращение по категориям, включенных в автоматизацию, обрабатывается автоматически. Следующий шаг: подключение массовых типов обращений, на которые приходится более 60% трафика первой линии.

Работа бота строится на подтверждении сотрудником ресторана. Модель определяет тип обращения по тексту сообщения, но не передаёт его дальше, пока ресторан не подтвердит типа обращения, например: «Верно ли я понял, что у вас проблема с экраном киоска?».

Дальше бот по сценарию, написанному с участием второй линии поддержки, задаёт уточняющие вопросы, просит скриншоты, предлагает быстрое решение и оформляет заявку. Если случай сложный, обращение по-прежнему попадает к живому оператору.

Решение построено на экосистеме Sherpa Robotics, российского разработчика платформ для роботизации процессов и ИИ-автоматизации. Команда Sherpa синхронизовала решение с процессами первой и второй линии поддержки и встраивала в решение существующие сценарии, а не подгоняла процессы под типовой шаблон.

Сергей Каменщиков, менеджер по цифровизации IRB, сказал: «Мы искали решение, которое поможет работать с реальными обращениями ресторанов: сотрудника ресторана занят гостями, у него есть несколько минут на то, чтобы оставить заявку техническим специалистам. У ресторана нет времени разбираться со сложными справочниками, чтобы классифицировать заявку или ждать, пока подключится оператор. В итоге результат дала не только AI модель, но и плотная проработка первой и второй линиями поддержки сценариев бота».

Экономический эффект складывается из двух факторов: экономия на обработку заявок Call центром и сокращение простоя процессах ресторанов и упущенных продаж. В KPI на следующий год заложена экономия не менее 30% от затрат на колл-центр.

Генеральный директор Sherpa Robotics Константин Артемьев отметил: «Поддержка большой ресторанной сети не может масштабироваться простым наращиванием штата операторов. В этом проекте мы показали, что AI способен взять на себя массовые обращения, если погрузиться в процессы заказчика и не пытаться втиснуть его в шаблон».