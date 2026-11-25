МТС Web Services (MWS) провела исследование российского рынка управления данными. Согласно его результатам, в 2026 г. рынок достигнет 164,5 млрд руб. против 63,4 млрд руб. в 2021 г. Среднегодовой темп роста за этот период составит 21%. Компании все чаще смещают фокус с накопления данных на извлечение из них измеримой бизнес-ценности. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Объем рынка управления данными растет с 63,4 млрд руб. в 2021 г. до 164,5 млрд руб. в 2026 г. В 2025 г. рынок составляет 141,8 млрд руб., а в 2026 г. вырастет еще на 16%. Доля сегмента в вертикали программного обеспечения остается стабильной и составляет 11,8% в 2021 г., 11,5% в 2025 и в 2026 гг.

Среднегодовой темп роста сегмента с 2021 г. составляет 21,0%, что немного ниже, чем у вертикали программного обеспечения в целом (21,8%). В 2021 г. управление данными было вторым по объему сегментом вертикали после ERP: его рост поддерживал повышенный интерес компаний к работе с данными. Однако сегмент растет медленнее ряда других направлений ПО, поэтому к 2026 г. он опускается на четвертое место, уступив облачным сервисам, ERP и системам взаимодействия с клиентами.

«Крупнейшим сегментом рынка остается научное и аналитическое ПО (для статистического и математического анализа, обработки данных, научного моделирования, лабораторных и экспериментальных исследований, а также ГИС). Его доля увеличивается с 43,1% в 2021 г. до 45,4% в 2026 г., а среднегодовой темп роста составляет 22,2%. Быстрее всего растет параллельная и распределенная обработка данных со среднегодовым темпом 34,9%, и ее доля увеличивается с 4,5% до 7,8%. Доля интерактивной аналитики и визуализации данных, напротив, снижается с 29,3% до 23,1%», – сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

Рынок консолидируется вокруг трех лидеров, на которых приходится около половины выручки сегмента. Доля топ-3 участников увеличивается с 43% в 2021 г. до 48% в 2026 г., доля топ-5 растет с 59% до 62%, а доля крупнейшего игрока с 21% до 30%. При этом конкуренция внутри группы лидеров усиливается. Число компаний в сегменте почти не меняется и составляет 143 в 2021 г. и 144 в 2026 г.

Рост рынка поддерживают несколько факторов. Объемы корпоративных данных постоянно увеличиваются и требуют современных архитектур хранения и обработки.

Устойчивый спрос формируется на self-service аналитику, то есть на инструменты, которые позволяют сотрудникам без специальной технической подготовки самостоятельно формировать отчетность и проверять гипотезы.

Дополнительным драйвером становится развитие искусственного интеллекта, которое поддерживает спрос на решения по управлению данными. В то же время недостаточное качество данных остается сдерживающим фактором для реализации таких проектов.

Рынок управления данными сохраняет устойчивый рост благодаря увеличению объемов корпоративных данных, переходу на российские решения и развитию ИИ, а компании все больше ориентируются на практическую ценность данных для бизнеса.