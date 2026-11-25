Сила бренда обеспечивает высокий уровень цитируемости топ банков в ответах нейросетей, но самые рекомендуемые бренды и продукты, которые ведут к конверсии, отличаются в пяти из восьми продуктовых категориях. Это показало исследование группы RW+ о влиянии искусственного интеллекта на выбор банков и финансовых продуктов. Об этом CNews сообщили представители RW+.

Группа RW+ выпустила первое исследование из серии AI Market Overview, посвященное влиянию искусственного интеллекта на выбор банков и финансовых продуктов. Авторы объединили опрос россиян, анализ ответов восьми нейросетей и разбор сигналов из обсуждений финансовых вопросов в социальных медиа.

«Для оценки ИИ-видимости очень важно сначала понять, какие задачи пользователи решают с помощью нейросетей в конкретной категории и как формулируют свои запросы. Поэтому мы начали с изучения аудитории и только затем перешли к анализу ответов моделей. Такой подход позволяет оценивать присутствие брендов в контексте реальных пользовательских сценариев. Мы рекомендуем бизнесам придерживаться этой последовательности при работе с ИИ-видимостью», — сказала Ольга Никурадзе, руководитель отдела коммуникационной стратегии и исследований Realweb (входит в группу RW+).

Опрос 300 россиян, которые пользуются нейросетями не реже раза в месяц и обращаются к ним по финансовым вопросам, на первом этапе исследования показал:

30% опрошенных совершали финансовое действие по совету ИИ, еще 45% рассматривают такую возможность.

Чаще всего по рекомендации нейросети открывали вклад или накопительный счет (54%) и оформляли дебетовую или кредитную карту (42%).

82% доверяют ответам нейросетей в финансовых вопросах, но 45% перепроверяют их на сайте банка или в официальных источниках.

4 из 10 опрошенных сталкивались с неверными ответами ИИ по финансам, а 26% из-за этого получили неприятные последствия или были близки к ним.

Среди финансовых тем, которые россияне чаще всего обсуждают с нейросетями, выделяются объяснение финансовых терминов (70%), вопросы налогов и социальных выплат (69%), мошенничество и безопасность денег (46%).

ИИ расширяет список рассматриваемых банков:

47% опрошенных получали от нейросети рекомендации конкретных банков. Из них 65% задумались о том, чтобы рассмотреть банки, о которых раньше не знали.

Только 13% останавливаются на первом ответе. 87% продолжают диалог, а 32% сверяют ответы сразу нескольких нейросетей.

Аудитория 35+ быстрее переходит от совета к действию: 35% из совершивших действие сделали это в тот же день, среди молодых до 35 лет таких 5%. Молодежь чаще сравнивает модели и принимает решение за несколько дней.

«С ИИ выбор финансового продукта становится диалогом, похожим на общение с консультантом. Пользователь уточняет условия, сравнивает предложения и задает дополнительные вопросы. Для банков это означает, что информация об их продуктах должна отвечать на реальные вопросы клиентов и быть доступной в публичных источниках. Сценарии общения консультантов с клиентами становятся важным материалом и для маркетологов», — сказала Ольга Никурадзе.

На втором этапе исследования на основе результатов опроса авторы сформировали более 40 пользовательских сценариев для анализа ИИ-видимости банков в восьми LLM-моделях в восьми финансовых категориях с помощью инструмента AIV от RW+ и Runway:

Сбербанк чаще всех присутствует в ответах (28,9%) и является лидером по упоминаниям, но по доле рекомендаций (12,9%) уступает ВТБ (14,4%), «Альфа-Банку» и «Т-Банку» (по 13,5%).

Лидер меняется от модели к модели: Сбербанк впереди в «Алисе AI», DeepSeek и Google AI Overview, ВТБ — в GigaChat, ChatGPT и Perplexity, «Т-Банк» — в поиске с «Алисой AI».

Только в трех из восьми категорий банк-лидер по упоминаемости совпадает с банком, чей продукт называют чаще всего. Например, во вкладах чаще всего называют «Сейв» «Яндекс Банка», а в кредитах — кредиты наличными «Альфа-Банка».

Высокая видимость не гарантирует хорошей репутации в ответах ИИ. Россельхозбанк — наименее заметный из топ-10 по ИИ-видимости, но первый по доле позитивных упоминаний (36,1%).

Нейросети опираются на внешние площадки не меньше, чем на сайты банков. Финансовые агрегаторы дают 27,5% всех ссылок в ответах ИИ, сайты банков — 19,5%, СМИ — 16,1%. Чаще всего модели ссылаются на «Банки.ру», «Т-Банк» и «Сравни». При этом у каждой модели свой набор источников.

«Нейросети решают, чье имя прозвучит в момент выбора, основываясь на целом спектре факторов – накопленная сила бренда, машиночитаемость и полнота собственных медиа, прозрачность и структурность информации на агрегаторах, экспертные материалы в категорийных СМИ и отзывы клиентов. Это новая управляемая метрика и новые возможности встроиться в путь принятия решения. Мы видим в исследовании, что далеко не всегда самый крупный банк получает место первой рекомендации, но для того, чтобы понять точку влияния на модель, начинать надо всегда с человека – боли и особенности общения с моделями в конкретной категории», — сказала Ольга Никурадзе.

В полной версии исследования доступны: данные опроса респондентов по опыту использования ИИ в банковской категории, рейтинги видимости и рекомендаций по банкам, матрица «видимость — конверсия», разбивка по каждой из восьми моделей, шести пользовательским сценариям и восьми категориям продуктов, структура источников и карта площадок, мотивы аудитории по анализу 83 Telegram-сообществ и практические рекомендации. Для представителей финансовых компаний доступны презентация результатов и персональный разбор ИИ-видимости бренда.

Методология

Опрос: 300 совершеннолетних россиян, пользующихся нейросетями не реже раза в месяц и обращающихся к ним по финансовым вопросам. Квоты рассчитаны по данным исследования ВЦИОМ «Нейросети в нашей жизни», 2026 г.

ИИ-видимость: анализ пользовательских сценариев в восьми моделях («Алиса AI», «Алиса AI Поиск», GigaChat, ChatGPT, Perplexity Sonar, Claude Sonnet, DeepSeek, Google AI Overview) и восьми финансовых категориях с помощью AIV от RW+ и Runway. Период сбора: ноябрь 2026 г.

Анализ мотивов: публикации в 83 русскоязычных телеграм-сообществах, 663 200 реакций и 24 396 комментариев с помощью Mindflow от RW+.