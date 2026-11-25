Хостинг-провайдер RUVDS развернет плавучий дата-центр на борту экспедиционного судна в Антарктиде. Доступ к оборудованию, работающему прямо на борту, будет доступен всем желающим. Вычислительные мощности нескольких серверов обеспечат одновременную работу сотен виртуальных машин, параллельно покрывая задачи ученых, которые будут использовать оборудование в рамках экспедиции. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

Ключевым событием научной миссии станет первое в истории восхождение на гору Сайпл, одну из последних непокоренных вершин планеты. Плавучий дата-центр RUVDS позволит решить задачи по оперативной обработке телеметрии и метеоданных в ходе восхождения, осуществить анализ изображений с беспилотных летательных аппаратов для поиска метеоритов, а также обеспечить связь и публикацию материалов съемочной группы, которая проведет съемки документального фильма.

«Эта инициатива – не просто продолжение «экстремальных» проектов нашей компании, но и буквальный вклад в покорение новых вершин. Мы на деле проверим, как серверное оборудование ведет себя в условиях длительного морского перехода – качки, влажности, солевого тумана и резких перепадов температур, а также обеспечим технологическую поддержку на самом деле исторического события. Высота горы Сайпл, к слову, превышает 3 тыс. метров, восхождение на нее – серьезная проверка не только для человека, но и для любой технологии», – отметил генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

Согласно анализу RUVDS, в перспективе, уже в более близком для России арктическом контексте, в качестве интересного направления развития технологии может выступить создание дата-центров на атомных ледоколах, где для работы дата-центров доступен большой запас энергии и естественное охлаждение забортной водой.

Экспедиция стартует 15 января 2027 г. из Новой Зеландии и завершится 15 марта 2027 г. в аргентинском городе Ушуая. Маршрут протяженностью около 5800 морских миль пройдет через ключевые точки Антарктики: вулкан Эребус на острове Росса, гору Сайпл, остров Петра I и Шетландские острова.