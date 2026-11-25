За первые десять месяцев 2026 г. решения «Лаборатории Касперского» по всему миру зафиксировали более 19 млн попыток перехода по фишинговым ссылкам, нацеленных на онлайн‑покупателей, клиентов финансовых организаций и платёжных сервисов — это почти втрое больше, чем в тот же период в прошлом году. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

В периоды крупных распродаж, таких как «чёрная пятница», злоумышленники особенно активны, и в том числе используют популярность маркетплейсов для обмана пользователей. Эксперты компании выявили несколько популярных схем обмана — от «беспроигрышной» рулетки с заманчивыми призами до поддельных предложений с купонами и персональными промокодами.

«Беспроигрышная» рулетка. В одном из обнаруженных примеров злоумышленники создали фальшивую страницу известного маркетплейса с «рулеткой призов»: пользователю предлагают за баллы крутить барабан, чтобы выиграть бытовую технику: смартфон, стайлер, умные часы, беспроводные наушники, робот-пылесос и подарочные сертификаты. Для убедительности мошенники копируют дизайн официального сайта. Далее пользователя просят оплатить «доставку» или «налог» за приз, в результате чего «победители» теряют денежные средства и остаются без подарков от маркетплейса.

Купоны и промокоды. Другие найденные примеры также нацелены на максимально широкую аудиторию, желающую получить скидки при оформлении заказа на маркетплейсах. Так, в одном из примеров мошеннических сайтов под предлогом выдачи «индивидуального промокода» у пользователя запрашивают логин и пароль от аккаунта на сайте — вероятно, чтобы затем получить доступ к личному кабинету и привязанным банковским картам. В другой схеме покупателей привлекали бесплатными купонами. Если ввести данные, пользователь рискует потерять как личную информацию, так и денежные средства.

«Ажиотаж перед „чёрной пятницей“ всегда становится сигналом для мошенников: они играют на желании покупателей сэкономить, выманивая доступы к личным кабинетам в маркетплейсах и других сервисах при помощи фишинга. Именно поэтому в периоды распродаж особенно важно проявлять бдительность, — сказала Ольга Алтухова, старший контент-аналитик „Лаборатории Касперского“. — Помните: настоящие маркетплейсы никогда не просят оплатить „комиссию за выигрыш“. Совершая покупки, стоит остановиться на секунду и проверить, где именно вы вводите свои данные — такая осторожность поможет защитить личные данные и сбережения даже на фоне всплеска активности злоумышленников».

Чтобы снизить риски, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: проверять подлинность сайтов перед тем, как ввести личные данные, в том числе обращать внимание на корректность URL и название ресурса; проверять подлинность акций и розыгрышей на официальном сайте бренда; не вводить логины и пароли, а также данные банковских карт на сомнительных ресурсах; настроить двухфакторную аутентификацию в приложениях онлайн-банков и других сервисах, где есть такая возможность; использовать защитные решения, эффективность которых подтверждается независимыми тестами, например? Kaspersky Premium. Для обеспечения комплексной киберзащиты от сложных киберугроз, в частности фишинга, «Лаборатория Касперского» постоянно расширяет возможности своих решений, в том числе с помощью ИИ-технологий.