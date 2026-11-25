Группа Arenadata представила новую версию системы потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS). Релиз 4.2.0 сфокусирован на расширении интеграции с архитектурой lakehouse, развитии инструментов безопасности и мониторинга, а также поддержке новых операционных систем. Это позволяет компаниям быстрее доставлять потоковые данные в аналитические хранилища, снижать риски информационной безопасности и упрощать администрирование инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

В новой версии для сервиса NiFi 2 реализована интеграция с кластерами гибридной платформы Arenadata Hyperwave (ADH) через процессор PutIcebergRecord. Связка позволяет записывать данные в iceberg-таблицы поверх хранилищ HDFS и Ozone с использованием Hive Metastore, а также работать в защищенных кластерах под управлением Kerberos и Ranger. Для удобства администраторов добавлен импорт конфигурационных файлов ADH в NiFi 2. Загруженные через NiFi данные сразу доступны для чтения аналитическими движками, включая Spark и Trino, — это ускоряет доставку данных без промежуточной подготовки.

Обновлен Iceberg Sink Connector в составе Kafka Connect. Добавлена поддержка режима copy-on-write для сценариев обновления данных (upsert) и захвата изменений (CDC), что позволяет передавать актуальные изменения из операционных баз в хранилище в реальном времени. Кроме того, реализована запись статистики таблиц и партиций в формате Puffin для повышения эффективности работы аналитических движков.

Расширены сетевые возможности и функции безопасности. Kafka теперь можно запускать в двух сетях с выделенным каналом для обмена данными между брокерами. Это позволяет разделять клиентский и внутренний трафик и применять разные протоколы безопасности в соответствии с требованиями ИБ. Настройка сетевых параметров для каждого хоста выполняется централизованно через Arenadata Cluster Manager (ADCM). Также в ADCM появилась настройка базовой аутентификации для Kafka Connect, что снижает трудозатраты администраторов при настройке защиты кластера.

Развитие получили инструменты мониторинга. В Kafka разработаны и добавлены JMX-метрики для отслеживания отставания групп потребителей (consumer group lag), соответствующие панели визуализации добавлены в дашборд Kafka для Grafana. Это помогает командам эксплуатации выявлять задержки в обработке потоков и предотвращать сбои в бизнес-процессах.

Начиная с версии 4.2.0 Arenadata Streaming поддерживает операционные системы Ubuntu 24.04 и RHEL 9, что повышает гибкость при выборе инфраструктурного стека. В рамках релиза обновлены версии сервисов, а также зависимости Log4j в Iceberg Sink Connector и Kafka Tiered Storage для устранения критических уязвимостей.

Возможности Arenadata Streaming

Arenadata Streaming — масштабируемая отказоустойчивая система для потоковой обработки данных в режиме реального времени, адаптированная для корпоративного использования и построенная на базе Apache Kafka и NiFi. Продукт включает графический пользовательский веб-интерфейс для управления кластерами потоковой передачи (ADS Control, ADSC), поддержку расширенной безопасности (Arenadata Platform Security, ADPS), а также ряд дополнительных инструментов для реализации репликации, проверки качества данных и других необходимых для продуктовой эксплуатации функций.

Arenadata Streaming позволяет: в реальном времени строить потоковые конвейеры данных, надежно передающие данные между системами или приложениями; в реальном времени разрабатывать потоковые приложения, преобразующие потоки данных или реагирующие на них; хранить потоки записей отказоустойчивым долговечным способом; разграничивать права доступа к потокам данных.

На Arenadata Streaming получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Продукт включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.