Дистрибьютор смазочных материалов «Рейнские Масла» внедрил систему управления складом WMS ant LVision. Решение автоматизировало ключевые складские процессы, обеспечило адресное хранение и прослеживаемость товаров, а также позволило своевременно начать обработку маркированной продукции в системе «Честный знак». Об этом CNews сообщили представители «АНТ Технолоджис».

Задачи и масштаб проекта внедрения

Одним из ключевых требований к WMS стала готовность склада к работе с обязательной маркировкой смазочных материалов в установленные сроки. Также компании требовалось повысить управляемость складских операций и обеспечить обмен данными с «1С».

Склад обрабатывает в среднем от 150 до 300 заказов в сутки — более 2 000 строк заказов ежедневно. В отборе задействовано пять-шесть сотрудников, ассортимент включает около 600 SKU.

WMS ANT LVision адаптирована под процессы склада и поддерживает: адресное хранение с гибкой настройкой зон, ячеек и типов паллет; размещение и резервирование с учетом FEFO/FIFO, сроков годности, дат производства и характеристик товаров; работу с SSCC, паллетными, товарными и транспортными этикетками; учет кодов маркировки «Честный знак» на всех этапах: приемка, передача в ERP, отбор, упаковка, агрегация, отгрузка, списание, перемаркировка и разагрегация; интеграцию с «1С»; мобильное приложение для ТСД под Android с ролевыми сценариями для приемщиков, кладовщиков, отборщиков, контролеров и водителей ПРТ; отчетность по приходным накладным, актам расхождений, маркировке, отбору, контролю, отгрузке, сличительным ведомостям и инвентаризации.

Система учитывает разные типы паллет и тары, автоматически блокирует соседние ячейки при размещении крупногабаритных паллет, а также поддерживает обработку возвратов, брака, излишков и недостач.

Работа WMS ant LVision с маркировкой

При приемке требующих маркировки товаров WMS направляет их в буферную зону и блокирует дальнейшие операции до сканирования кодов. Система обеспечивает полный жизненный цикл кодов маркировки — от приемки и отбора до упаковки, отгрузки, списания и перемаркировки. Все ключевые события по маркировке передаются в «1С», что обеспечивает единое информационное пространство между складом и ERP-системой.

Результаты внедрения WMS ant LVision

Внедрение WMS ant LVision позволило «Рейнским Маслам» своевременно запустить работу с обязательной маркировкой «Честный знак», обеспечить прослеживаемость товаров и кодов маркировки во время складской обработки. Система автоматизировала приемку, размещение, отбор, упаковку, консолидацию и отгрузку продукции, а также было настроено адресное хранение с учетом типов паллет, сроков годности и партий. Благодаря интеграции с «1С» данные о складских остатках и операциях синхронизируются в режиме реального времени, компания получает актуальную отчетность и инструменты для контроля расхождений.

Планы развития WMS ant LVision

Система закрывает текущие потребности склада. Среди ближайших направлений развития — доработка процессов обработки возвратов, запуск модуля KPI и дальнейшая оптимизация складских операций по мере роста товаропотока.