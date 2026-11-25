R&D-лаборатория РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдера полного цикла, возглавила рейтинг лабораторий тестирования ИТ-решений по версии CNews Analytics. Ее экспертиза и инфраструктура получили наивысшую оценку по совокупности ключевых критериев, включая функциональные возможности и масштаб технической базы.

R&D-лаборатория набрала 765 баллов, обогнав шесть ведущих игроков рынка. В рамках исследования эксперты CNews проанализировали широкий круг параметров и практически по всем основным направлениям оценки аналитики присудили R&D-лаборатории РТК-ЦОД максимальный балл – в том числе, за спектр типов тестирований и тестируемых ИТ-решений, а также за масштаб инфраструктуры.

R&D-лаборатория РТК-ЦОД обеспечивает полный цикл тестирования: от функционального и нагрузочного до проверки отказоустойчивости, совместимости и стресс-тестов. На сегодняшний день в лаборатории проводятся испытания всех заявленных классов решений, таких как серверы с GPU, системы хранения данных и резервного копирования, платформы виртуализации, оркестраторы контейнеров, средства обеспечения информационной безопасности.

Инфраструктурная база лаборатории размещена в двух дата-центрах уровня Tier III и включает 35 серверных стоек суммарной мощностью 200 кВт. В распоряжении инженеров находится около 1500 единиц оборудования, из которых более 230 единиц входят в реестр российского оборудования Минпромторга. Лаборатория использует собственные программы и методики испытаний (ПМИ), что позволяет проводить независимую оценку продуктов с учетом специфики их применения в отечественных ИТ-ландшафтах.

Результаты испытаний ложатся в основу рекомендаций производителям по доработке функционала, аналитических отчетов для проведения закупок и сравнительных рейтингов ИТ-решений. Кроме того, РТК-ЦОД предоставляет сервис «Лаборатория как услуга», позволяя заказчикам и вендорам проводить собственные испытания.

R&D-лаборатория РТК-ЦОД действует с 2020 г. В ее составе действует аналитическое подразделение, которое отслеживает появление новых технологий на рынке и оценивает их зрелость. Руководитель лаборатории – Александр Власов.

«Наша R&D-лаборатория обладает не только мощной технической базой, но и глубокой всесторонней экспертизой. Здесь мы тестируем решения для огромной инфраструктуры РТК-ЦОД, которой управляем сами. Мы смотрим на оборудование глазами крупного эксплуатанта: тестируем его в жестких условиях, имитируем отказы и предельные нагрузки. Это дает нам практическое понимание технологий и позволяет давать производителям объективную обратную связь. Масштаб инфраструктуры лаборатории, компетенции работающих в ней специалистов и накопленная экспертиза позволили нам занять первую строчку в рейтинге», – сказал технический директор РТК-ЦОД Алексей Забродин.