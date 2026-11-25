23 ноября в Москве прошла конференция ProcessTech, объединившая руководителей и экспертов крупнейших компаний России и стран СНГ. Участники обсудили, как процессная аналитика помогает перейти к управляемому применению искусственного интеллекта и получать измеримые результаты для бизнеса.

Организаторами выступили Билайн и Инфомаксимум.

От анализа процессов к измеримым результатам

«Билайн — первая телекоммуникационная компания, принимающая ProcessTech. Для нас это возможность внести свой вклад в развитие профессионального сообщества, частью которого мы давно являемся, — отметила в приветственном слове Дарья Данилова, директор Офиса трансформации Билайна. — Мы последовательно расширяем применение процессной аналитики, тестируем новые сценарии автоматизации и использования ИИ. Накопленным опытом готовы делиться открыто: обсуждать достигнутые результаты, сложности внедрения и условия масштабирования. Такой обмен помогает всем участникам принимать более обоснованные решения и быстрее переходить от проверки гипотез к измеримому эффекту для бизнеса».

Процессная аналитика помогает увидеть, как работа устроена на практике: какие этапы проходит заявка, где возникают задержки и сколько времени занимают отдельные действия. В Билайне для этого используют аналитику процессов — Process Mining — и операций — Task Mining. На конференции команда представила два примера применения этих инструментов.

Первый пример связан с поддержкой продаж B2B. Раньше сотрудники вручную переключали статусы занятости. Анализ операций на платформе Proceset позволил отказаться от этих действий и получать объективные данные о загрузке команды. Проект начали с пилотной группы, охватывавшей 5% сотрудников, а затем распространили на весь департамент.

«Только отказ от ручного переключения статусов дает экономию более 7,8 тыс. часов в год — около 4,5 млн рублей. С помощью Proceset руководители видят перегрузку и недозагрузку сотрудников и могут перераспределять задачи. Количество обработанных обращений выросло на 9%, а уровень соблюдения SLA достиг 95%», — рассказала Анна Подольникова, старший менеджер по трансформации процессов поддержки продаж B2B Билайна.

Во втором случае команде предстояло разобраться в движении заявок в устаревшей ИТ-системе. Журнал событий содержал всего семь статусов — этих данных не хватало, чтобы увидеть реальные маршруты заявок. Помогли комментарии исполнителей и инициаторов: с помощью ИИ их сгруппировали по смыслу и на этой основе построили граф процесса.

«В легаси-системе данных вроде бы много, но процесс в них не описан: нет ни полноценного журнала событий, ни достаточной статусной модели. Комментарии оказались единственным источником, который фиксирует, что на самом деле происходило с заявкой. Мы превратили текст в события: сгруппировали комментарии в кластеры и построили на них граф процесса. Это дало объективную картину маршрутов, причин возвратов, отказов и задержек — основу для решений об улучшениях», — пояснила Александра Левушкина, руководитель направления цифровизации процессов Билайна.

Совокупные результаты этой работы представил Расул Булатов, руководитель департамента по цифровизации процессов Билайна:

«За полтора года мы провели комплексный редизайн более 40 процессов. Экономический эффект от внедренных изменений превысил 100 млн рублей, а автоматизация охватила 45 тыс. часов рутинных операций. За этими цифрами — реальные изменения в работе компании: мы устраняем лишние операции и согласования, упрощаем процессы и освобождаем сотрудников от рутины. Наша цель — не просто автоматизировать отдельные задачи, а системно повышать эффективность бизнеса, делая процессы быстрее, проще и удобнее для сотрудников».

Корпоративный ИИ: система выполняет, человек управляет

Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум, рассказал о переходе к модели AI-Native: типовые задачи выполняет система, а человек контролирует результат и принимает значимые решения.

«Переход к AI-Native открывает для компаний возможность справляться с растущим объемом задач без пропорционального увеличения штата и затрат. В этой модели типовые задачи по умолчанию поступают системе, а сотрудники подключаются к проверке результатов, нестандартным ситуациям и значимым решениям. Основа такого перехода — понимание реальных процессов: какие действия необходимы, что можно автоматизировать и какой эффект это даст бизнесу. Именно в этом направлении мы развиваем Proceset, объединяя процессную аналитику и интеллектуальную автоматизацию, чтобы компании могли последовательно сокращать ручную работу и контролировать результат изменений», — отметил Александр Бочкин.

Почему автоматизация отдельной операции не всегда улучшает результат всего процесса? Этот вопрос стал центральным в панельной дискуссии «От интуиции к цифрам: искусственный интеллект и процессная аналитика для команды изменений». Её модерировала Дарья Данилова. В обсуждении участвовали эксперты Билайна, ФНС России и hh.ru.

Спикеры обсудили, когда стоит автоматизировать отдельные действия, а когда — пересматривать сам процесс, как проверять управленческие гипотезы на данных и оценивать экономический эффект ИИ. Отдельная тема — участие сотрудников в поиске улучшений: как сделать эту работу постоянной практикой и сохранить результаты после завершения проекта или смены руководителя.

Для перехода к управляемому применению ИИ компаниям нужны ответы на конкретные вопросы: какую задачу поручить системе, где оставить контроль человеку и по каким показателям оценивать результат. На ProcessTech участники разбирали эти вопросы на примерах действующих проектов — с результатами, ограничениями и сложностями внедрения. Такой обмен опытом помогает другим командам выбирать подходящие решения и понимать, что потребуется для их масштабирования.