Дизайн-центр ИТ-компании «НЭК Тех» (входит в группу «НЭК») завершил разработку специализированной интегральной микросхемы К1987ПВ025 для однофазных интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Новинка стала одной из первых в России микросхем аналогового интерфейса со встроенным блоком цифровой обработки сигналов (DSP), созданных в рамках полного отечественного цикла разработки и производства. Об этом CNews сообщили представители «НЭК Тех».

«Применение подобных решений позволит российским производителям приборов учета снизить зависимость от зарубежных компонентов и расширить использование микроэлектроники российского производства», – сказал генеральный директор «НЭК Тех» Дмитрий Зарецкий.

К1987ПВ025 объединяет 24-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) и специализированное вычислительное ядро цифровой обработки сигналов. Архитектура вычислительного ядра и все алгоритмы цифровой обработки сигналов разработаны специалистами дизайн центра компании «НЭК Тех», без использования сторонних коммерческих IP-блоков.

Встроенные алгоритмы обеспечивают измерение основных параметров электрической сети, включая среднеквадратические значения напряжения и тока, активную и реактивную мощность, электрическую энергию, частоту сети и фазовый угол между напряжением и током и др. Дополнительно реализованы функции автоматического обнаружения и измерения параметров провалов напряжения и перенапряжений.

Для обмена данными с управляющим микроконтроллером используется цифровой интерфейс SPI, обеспечивающий передачу результатов измерений и настройку режимов работы микросхемы.

Микросхема изготовлена на производственных мощностях АО «Микрон» по технологии КМОП 180 нм. В реализации проекта также приняли участие специалисты компании «ИДМ-Плюс». Разработка ориентирована на выполнение требований первого уровня локализации российской электронной компонентной базы.