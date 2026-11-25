nanoCAD GeoniCS 26 доступен на российских операционных системах
Компания «Нанософт», российский разработчик САПР/ТИМ-решений, объявляет о выходе версии nanoCAD GeoniCS 26, разработанной специально для российских операционных систем на базе Linux: Astra Linux Special Edition 1.7, 1.8; AlterOS 2025; «Ред ОС» 7.3, 8; «РОСА Хром» 2021.1. Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».
nanoCAD GeoniCS – решение для автоматизации проектно-изыскательских работ в области землеустройства, изысканий и генплана, проектирования и моделирования инженерных коммуникаций и линейно-протяженных объектов.
В версии 26 обновлено до версии 2016 ядро СУБД Microsoft Access (ACE), исправлен импорт профилей трассы в команде «Импорт из LandXML», расширены возможности создания и редактирования инструмента генерации ведомостей.
Пользователи nanoCAD GeoniCS под Linux получают: стабильную и бесперебойную работу на отечественных операционных системах, позволяющую вести проекты в привычной и безопасной ИТ-среде без смены рабочих процессов; суверенность программного обеспечения за счет перехода на российские ОС; простоту миграции благодаря привычному интерфейсу, снижающему затраты на переход; техническую поддержку для быстрой адаптации и комфортной эксплуатации.
Доступ к полному функционалу предоставляется бесплатно на 30 дней.